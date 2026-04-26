محمد أمين النعيجي يهدي تونس ذهبية 5 آلاف متر مشي

أحرز العداء التونسي محمد أمين النعيجي الميدالية الذهبية لسباق 5 آلاف متر مشي، صباح اليوم الأحد، ضمن منافسات اليوم الأول من البطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات التي تحتضنها ملعب ألعاب القوى برادس إلى غاية 30 أفريل الجاري.وقطع النعيجي مسافة السباق في زمن قدره 20 دقيقة و31 ثانية و84 جزءًا بالمائة، محققًا أفضل توقيت شخصي له، ومتقدمًا على:* المصري زياد شريف حسن (20دق و40ث و75 جزء بالمائة)* المصري يوسف محسن رمضان (21دق و34ث و46 جزء بالمائة)كما تمكن من تحقيق الحد الأدنى المؤهل إلى بطولة العالم لألعاب القوى للشباب (أقل من 20 سنة)، التي ستقام بمدينة يوجين بالولايات المتحدة الأمريكية من 5 إلى 9 أوت 2026.وتشارك تونس في هذه البطولة العربية بـ34 رياضيًا (18 ذكورًا و16 إناثًا)، في منافسات تعرف حضور 15 دولة عربية، من بينها الجزائر، مصر، المغرب، السعودية، قطر والإمارات.