الرابطة الإفريقية لكرة السلة: نتائج الجولة الثانية وترتيب مجموعة الصحراء

نتائج الجولة الثانية





بقية نتائج المجموعة



السبت 25 أفريل



الجمعة 24 أفريل



الترتيب بعد الجولة الثانية



برنامج المباريات القادمة



صراع التأهل



دارت مساء الأحد مباريات الجولة الثانية من تصفيات مجموعة الصحراء المؤهلة إلى المرحلة النهائية من بطولة الرابطة الإفريقية لكرة السلة "BAL"، بمشاركة ستة أندية من بينها النادي الإفريقي.* داكار السنغالي 72 – 76 الأهلي المصري* ماكتاون النيجيري 72 – 97 الفتح الرباطي المغربي* النادي الإفريقي 69 – 68 الأهلي المصري* ماكتاون النيجيري 76 – 68 شبيبة أبيدجان* النادي الإفريقي 85 – 79 داكار السنغالي* الفتح الرباطي المغربي 85 – 55 شبيبة أبيدجان1. الفتح الرباطي المغربي — 4 نقاط2. النادي الإفريقي — 4 نقاط3. الأهلي المصري — 3 نقاط4. ماكتاون النيجيري — 3 نقاط5. داكار السنغالي — 2 نقاط6. شبيبة أبيدجان — 2 نقاط* الثلاثاء 28 أفريل:النادي الإفريقي – شبيبة أبيدجان* الأربعاء 29 أفريل:الأهلي المصري – ماكتاون النيجيريالفتح الرباطي المغربي – داكار السنغالي* الجمعة 1 ماي:النادي الإفريقي – ماكتاون النيجيريشبيبة أبيدجان – الأهلي المصري* السبت 2 ماي:شبيبة أبيدجان – داكار السنغاليالنادي الإفريقي – الفتح الرباطي المغربي* الأحد 3 ماي:داكار السنغالي – ماكتاون النيجيريالفتح الرباطي المغربي – الأهلي المصريويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور ربع النهائي، في مجموعة تعرف تنافسًا قويًا، خاصة بين النادي الإفريقي والفتح الرباطي على الصدارة.