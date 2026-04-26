الرابطة الإفريقية لكرة السلة: نتائج الجولة الثانية وترتيب مجموعة الصحراء
دارت مساء الأحد مباريات الجولة الثانية من تصفيات مجموعة الصحراء المؤهلة إلى المرحلة النهائية من بطولة الرابطة الإفريقية لكرة السلة "BAL"، بمشاركة ستة أندية من بينها النادي الإفريقي.
نتائج الجولة الثانية* داكار السنغالي 72 – 76 الأهلي المصري
* ماكتاون النيجيري 72 – 97 الفتح الرباطي المغربي
بقية نتائج المجموعة
السبت 25 أفريل* النادي الإفريقي 69 – 68 الأهلي المصري
* ماكتاون النيجيري 76 – 68 شبيبة أبيدجان
الجمعة 24 أفريل* النادي الإفريقي 85 – 79 داكار السنغالي
* الفتح الرباطي المغربي 85 – 55 شبيبة أبيدجان
الترتيب بعد الجولة الثانية1. الفتح الرباطي المغربي — 4 نقاط
2. النادي الإفريقي — 4 نقاط
3. الأهلي المصري — 3 نقاط
4. ماكتاون النيجيري — 3 نقاط
5. داكار السنغالي — 2 نقاط
6. شبيبة أبيدجان — 2 نقاط
برنامج المباريات القادمة* الثلاثاء 28 أفريل:
النادي الإفريقي – شبيبة أبيدجان
* الأربعاء 29 أفريل:
الأهلي المصري – ماكتاون النيجيري
الفتح الرباطي المغربي – داكار السنغالي
* الجمعة 1 ماي:
النادي الإفريقي – ماكتاون النيجيري
شبيبة أبيدجان – الأهلي المصري
* السبت 2 ماي:
شبيبة أبيدجان – داكار السنغالي
النادي الإفريقي – الفتح الرباطي المغربي
* الأحد 3 ماي:
داكار السنغالي – ماكتاون النيجيري
الفتح الرباطي المغربي – الأهلي المصري
صراع التأهلويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى الدور ربع النهائي، في مجموعة تعرف تنافسًا قويًا، خاصة بين النادي الإفريقي والفتح الرباطي على الصدارة.
