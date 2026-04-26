انطلاق البطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات في رادس وسط تالق لعناصر المنتخب التونسي

Publié le Dimanche 26 Avril 2026 - 22:26
      
انطلقت اليوم الاحد بملعب العاب القوى برادس فعاليات البطولة العربية الحادية والعشرين لألعاب القوى للشباب والشابات بمشاركة حوالي 200 رياضي ورياضية يمثلون 15 بلدا عربيا.

وانتظم مساء اليوم حفل الافتتاح الرسمي للبطولة بحضور المدير العام للرياضة بوزارة الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الوطنية الاولمبية ورئيس الاتحاد العربي لألعاب القوى ورئيس الجامعة التونسية لألعاب القوى وعدد من سفراء البلدان المشاركة ومن الشخصيات الرسمية.

وشهد اليوم الأول من البطولة وفق ما افاد به العضو الجامعي المكلف بالنخبة الوطنية ونائب رئيس لجنة التنظيم عادل الجمالي بداية قوية للعناصر التونسية التي يمثلها في هذه البطولة 34 رياضيا ورياضية إذ أحرز العداء محمد أمين النعيجي أولى ميداليات البطولة بعد تتويجه بذهبية سباق 5000 م مشي بزمن قدره 20:31.84 وهو رقم يؤهله للمشاركة في بطولة العالم للشبان والشابات التي ستجرى من 5 الى 9 اوت 2026 بمدينة يوجين بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما أحرزت فريال شنيبة على فضية القفز الطويل بـ5م فاصل 72 صم على غرار قطر الندى جواد في رمي القرص ب45م فاصل 74 صم فيما تحصل محمد خليل الفتوحي على برونزية القفز الطويل ب7م فاصل 27 صم.

وتشهد هذه النسخة التي تتواصل الى غاية مشاركة منتخبات تونس، السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، الجزائر، فلسطين، عُمان، المغرب، السودان، الصومال، اليمن، مصر، ليبيا ولبنان، في أجواء تنافسية تعكس تطور ألعاب القوى العربية.
يُذكر أن تونس تستضيف البطولة للمرة الرابعة بعد نسخ 1994 و2008 و2022.
