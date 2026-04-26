Babnet   Latest update 23:23 Tunis

المنستير:انطلاق تنفيذ مشروعين بلديين لتنوير وتعبيد وتهيئة عدد من طرقات المدينة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/monastir2018.jpg>
Bookmark article    Publié le Dimanche 26 Avril 2026 - 23:23 قراءة: 0 د, 38 ث
      
شرعت بلدية المنستير في تنفيذ مشروعين اثنين يتعلقان بالتنوير العمومي وتعبيد وتهيئة عدد من الطرقات بهدف تحسين البنية التحتية والارتقاء بجودة الحياة.
ويشمل المشروع الأول (برنامجي 2012/2013) الذي انطلق بعد استكمال المصادقة على الأمثلة الفنية من قبل مكتب الدراسات والشركة التونسية للكهرباء والغاز، بتنوير كلّ من نهج واشنطن والمدخل الثالث لسيدي نصر بالمنستير المدينة بكلفة تناهز 538 ألف د بتمويل من بلدية المنستير ولمدة أشغال تبلغ 240 يوما.
أما المشروع الثاني فيتعلق بتعبيد وتهيئة الطرقات بمدينة المنستير برنامجي 2022-2023 بكلفة تناهز 3 ملايين و368 ألف دينار.

ويشمل مشروع تعبيد الطرقات لسنة 2022  جملة من الأنهج والطرقات بعدد من الأحياء بالدوائر البلدية  ب سقانص  والحلية والمدينة الثانية .
أما مناطق التدخل في مشروع تعبيد الطرقات لسنة 2023 فهو يهم أحياء المشرف  والرياض والسواني ودوائر الحلية والمدينة الأولى والمدينة الثانية.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328145

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 26 أفريل 2026 | 9 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:40
19:05
16:01
12:24
05:31
03:56
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet26°
18° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet13°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-13
28°-15
27°-15
27°-15
30°-16
  • Avoirs en devises 25138,9
  • (24/04)
  • Jours d'importation 104
  • 1 € = 3,40397 DT
  • (24/04)
  • 1 $ = 2,88369 DT
  • Solde Compte du Trésor     (23/04)     2510,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (23/04)   27932 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>