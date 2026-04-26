المنستير:انطلاق تنفيذ مشروعين بلديين لتنوير وتعبيد وتهيئة عدد من طرقات المدينة

شرعت بلدية المنستير في تنفيذ مشروعين اثنين يتعلقان بالتنوير العمومي وتعبيد وتهيئة عدد من الطرقات بهدف تحسين البنية التحتية والارتقاء بجودة الحياة.ويشمل المشروع الأول (برنامجي 2012/2013) الذي انطلق بعد استكمال المصادقة على الأمثلة الفنية من قبل مكتب الدراسات والشركة التونسية للكهرباء والغاز، بتنوير كلّ من نهج واشنطن والمدخل الثالث لسيدي نصر بالمنستير المدينة بكلفة تناهز 538 ألف د بتمويل من بلدية المنستير ولمدة أشغال تبلغ 240 يوما.أما المشروع الثاني فيتعلق بتعبيد وتهيئة الطرقات بمدينة المنستير برنامجي 2022-2023 بكلفة تناهز 3 ملايين و368 ألف دينار.ويشمل مشروع تعبيد الطرقات لسنة 2022 جملة من الأنهج والطرقات بعدد من الأحياء بالدوائر البلدية ب سقانص والحلية والمدينة الثانية .أما مناطق التدخل في مشروع تعبيد الطرقات لسنة 2023 فهو يهم أحياء المشرف والرياض والسواني ودوائر الحلية والمدينة الأولى والمدينة الثانية.