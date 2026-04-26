بطاقة ايداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني

قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الأحد اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق الاعلامي زياد الهاني مع احالته على أالحالة التي هو عليها، ايقاف، على أنظار المجلس الجناحي لمحاكمته من أجل مانسب اليه.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت أول أمس الجمعة لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الإلكترونية والاتصال بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها خلال ندوة علمية باحدى كليات الحقوق
