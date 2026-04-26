بطولة افريقيا للجيدو: المنتخب التونسي يحرز فضية منافسات فرق مختلط

أريج عقارب (وزن تحت 78 كلغ )
احرز المنتخب الوطني التونسي للجيدو اليوم الاحد الميدالية الفضية في منافسات الفرق مختلط ضمن فعاليالت بطولة افريقيا للعبة الجارية منافساتها في العاصمة الكينية نيروبي إلى غاية 26 أفريل الجاري.
وانهزم المنتخب التونسي للجيدو مختلط المتالف من سوار الذوادي و قصي بن غرس و مريم جمور امام نظيره المصري.
ورفع المنتخب التونسي رصيده الى 8 ميداليات (3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتان)


والى جانب الميدالية الفضية في منافسات فرق مختلط توزعت ميداليات النخبة التونسية للجيدو في البطولة الافريقية على النحو الاتي :
الميداليات الذهبية: أريج عقارب (وزن تحت 78 كلغ ) - سوار الذوادي (وزن ما فوق 78 كلغ) - مريم جمور (وزن تحت 57 كلغ)

الميداليتان الفضيتان: قصي بن غرس (وزن تحت 100 كلغ) - مرام جمور (وزن تحت 63 كلغ)
الميداليتان البرونزيتان: أميمة البديوي (وزن تحت 48 كلغ) - رحمة الطيبي (وزن تحت 52 كلغ)
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
