الرابطة الأولى: النادي الإفريقي يهدر نقطتين ثمينتين أمام مستقبل سليمان

Publié le Mercredi 29 Avril 2026 - 17:59
      
أهدر النادي الإفريقي نقطتين مهمتين في سباق التتويج بعد تعادله خارج ميدانه مع مستقبل سليمان بنتيجة 1-1، في المباراة التي احتضنتها مدينة الكاف ضمن الجولة السابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

ركلة جزاء ضائعة تعقد الحسابات

وافتتح فريق باب الجديد النتيجة عن طريق بلال آيت مالك في الدقيقة 51، قبل أن تتاح له فرصة تعزيز التقدم في الدقيقة 70، غير أن فراس شواط أضاع ركلة جزاء كانت كفيلة بحسم اللقاء.
وفي الدقائق الأخيرة، نجح حلمي الجويدي في تعديل النتيجة لمستقبل سليمان في الدقيقة 83، ليحرم الإفريقي من انتصار ثمين.


صدارة تحت الضغط

ورغم التعادل، حافظ النادي الإفريقي على صدارة الترتيب برصيد 59 نقطة، متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه الترجي الرياضي التونسي، الذي تنتظره مواجهة قوية أمام النادي الصفاقسي صاحب المركز الثالث (52 نقطة).

في المقابل، رفع مستقبل سليمان رصيده إلى 21 نقطة في المركز الخامس عشر، ليبقي على آماله قائمة في سباق البقاء قبل ثلاث جولات من نهاية البطولة.

المنستيري يعزز موقعه

من جهته، حقق الاتحاد المنستيري فوزاً مهماً على مستقبل قابس بنتيجة 2-0، بفضل هدفي ياسين العمري (41) وصالح البرهومي (85)، ليرفع رصيده إلى 42 نقطة في المركز الخامس، بينما بقي مستقبل قابس في المركز الأخير بـ18 نقطة.

شبيبة العمران تواصل التألق

وواصلت شبيبة العمران نتائجها الإيجابية بعد فوزها على الملعب التونسي بنتيجة 2-1، حيث سجل بلال التواتي (43) وشهاب الزغلامي (69) هدفي الانتصار، مقابل هدف أمان الله الحبوبي (48).
ورفعت شبيبة العمران رصيدها إلى 35 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الملعب التونسي عند 44 نقطة في المرتبة الرابعة.

المتلوي يتفوق على النجم الساحلي

وفي المتلوي، حقق نجم المتلوي فوزاً مستحقاً على النجم الساحلي بنتيجة 2-0، سجلهما ياسين السلطاني (39) وحمزة المنصري (59)، ليرتقي إلى 36 نقطة في المركز السابع، مقلصاً الفارق إلى نقطتين فقط عن النجم الساحلي صاحب المركز السادس.

صراع مفتوح على اللقب

ويُبقي هذا التعادل باب المنافسة مفتوحاً على مصراعيه في أعلى الترتيب، مع احتدام الصراع بين ثلاثي الصدارة قبل الجولات الحاسمة من نهاية الموسم.


نتائج مباريات الأربعاء

* مستقبل سليمان 1 — النادي الإفريقي 1
أهداف: حلمي الجويدي (83) / بلال آيت مالك (51)

* الملعب التونسي 1 — شبيبة العمران 2
أهداف: أمان الله الحبوبي (48) / بلال التواتي (43) – شهاب الزغلامي (69)

* الاتحاد المنستيري 2 — مستقبل قابس 0
أهداف: ياسين العمري (41) – صالح البرهومي (85)

* نجم المتلوي 2 — النجم الساحلي 0
أهداف: ياسين السلطاني (41) – حمزة المنصري (59)

برنامج الدفعة الثانية

تُستكمل الجولة يوم الخميس بإجراء المباريات التالية:

* الترجي الرياضي — النادي الصفاقسي
* مستقبل المرسى — الترجي الجرجيسي
* الأولمبي الباجي — النادي البنزرتي
* شبيبة القيروان — اتحاد بن قردان

الترتيب المؤقت

1. النادي الإفريقي — 59 ن
2. الترجي الرياضي — 56 ن (تنقصه مباراة)
3. النادي الصفاقسي — 52 ن (تنقصه مباراة)
4. الملعب التونسي — 44 ن
5. الاتحاد المنستيري — 42 ن
6. النجم الساحلي — 38 ن
7. نجم المتلوي — 36 ن
8. شبيبة العمران — 35 ن
9. النادي البنزرتي — 33 ن (تنقصه مباراة)
10. الترجي الجرجيسي — 32 ن (تنقصه مباراة)
11. اتحاد بن قردان — 31 ن (تنقصه مباراة)
12. مستقبل المرسى — 28 ن (تنقصه مباراة)
13. الأولمبي الباجي — 25 ن (تنقصه مباراة)
14. شبيبة القيروان — 24 ن (تنقصه مباراة)
15. مستقبل سليمان — 21 ن
16. مستقبل قابس — 18 ن
