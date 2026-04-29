الرابطة الأولى: النادي الإفريقي يهدر نقطتين ثمينتين أمام مستقبل سليمان

أهدر النادي الإفريقي نقطتين مهمتين في سباق التتويج بعد تعادله خارج ميدانه مع مستقبل سليمان بنتيجة، في المباراة التي احتضنتها مدينة الكاف ضمن الجولة السابعة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.وافتتح فريق باب الجديد النتيجة عن طريق بلال آيت مالك في الدقيقة، قبل أن تتاح له فرصة تعزيز التقدم في الدقيقة، غير أن فراس شواط أضاع ركلة جزاء كانت كفيلة بحسم اللقاء.وفي الدقائق الأخيرة، نجح حلمي الجويدي في تعديل النتيجة لمستقبل سليمان في الدقيقة، ليحرم الإفريقي من انتصار ثمين.ورغم التعادل، حافظ النادي الإفريقي على صدارة الترتيب برصيد، متقدماً بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه الترجي الرياضي التونسي، الذي تنتظره مواجهة قوية أمام النادي الصفاقسي صاحب المركز الثالث ().في المقابل، رفع مستقبل سليمان رصيده إلىفي المركز الخامس عشر، ليبقي على آماله قائمة في سباق البقاء قبل ثلاث جولات من نهاية البطولة.من جهته، حقق الاتحاد المنستيري فوزاً مهماً على مستقبل قابس بنتيجة، بفضل هدفي ياسين العمري () وصالح البرهومي ()، ليرفع رصيده إلىفي المركز الخامس، بينما بقي مستقبل قابس في المركز الأخير بـوواصلت شبيبة العمران نتائجها الإيجابية بعد فوزها على الملعب التونسي بنتيجة، حيث سجل بلال التواتي () وشهاب الزغلامي () هدفي الانتصار، مقابل هدف أمان الله الحبوبي ().ورفعت شبيبة العمران رصيدها إلىفي المركز الثامن، فيما تجمد رصيد الملعب التونسي عندفي المرتبة الرابعة.وفي المتلوي، حقق نجم المتلوي فوزاً مستحقاً على النجم الساحلي بنتيجة، سجلهما ياسين السلطاني () وحمزة المنصري ()، ليرتقي إلىفي المركز السابع، مقلصاً الفارق إلى نقطتين فقط عن النجم الساحلي صاحب المركز السادس.ويُبقي هذا التعادل باب المنافسة مفتوحاً على مصراعيه في أعلى الترتيب، مع احتدام الصراع بين ثلاثي الصدارة قبل الجولات الحاسمة من نهاية الموسم.* مستقبل سليمان— النادي الإفريقيأهداف: حلمي الجويدي () / بلال آيت مالك (* الملعب التونسي— شبيبة العمرانأهداف: أمان الله الحبوبي () / بلال التواتي () – شهاب الزغلامي (* الاتحاد المنستيري— مستقبل قابسأهداف: ياسين العمري () – صالح البرهومي (* نجم المتلوي— النجم الساحليأهداف: ياسين السلطاني () – حمزة المنصري (تُستكمل الجولة يوم الخميس بإجراء المباريات التالية:* الترجي الرياضي — النادي الصفاقسي* مستقبل المرسى — الترجي الجرجيسي* الأولمبي الباجي — النادي البنزرتي* شبيبة القيروان — اتحاد بن قردان1. النادي الإفريقي —2. الترجي الرياضي —ن (تنقصه مباراة)3. النادي الصفاقسي —ن (تنقصه مباراة)4. الملعب التونسي —5. الاتحاد المنستيري —6. النجم الساحلي —7. نجم المتلوي —8. شبيبة العمران —9. النادي البنزرتي —ن (تنقصه مباراة)10. الترجي الجرجيسي —ن (تنقصه مباراة)11. اتحاد بن قردان —ن (تنقصه مباراة)12. مستقبل المرسى —ن (تنقصه مباراة)13. الأولمبي الباجي —ن (تنقصه مباراة)14. شبيبة القيروان —ن (تنقصه مباراة)15. مستقبل سليمان —16. مستقبل قابس —