توزر: عقد جلسة حضيرة لمتابعة تقدم اشغال مشروع المسبح المغطى

اهتمت "جلسة حضيرة" انعقدت أمس الثلاثاء بموقع مشروع المسبح المغطى بتوزر، بمتابعة تقدم انجاز المشروع، تحت إشراف والي الجهة شاهين الزريبي وبحضور الأطراف المتداخلة التى من ضمنها المقاولة المكلفة بالتنفيذ، ةذلك بعد ان تمت ملاحظة النسق البطيء للمشروع وتأخر إنجازه عن آجاله، وفق رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالمندوبية الجهوية للشباب والرياضة عبد الرؤوف بوعقة.وأضاف المصدر ذاته لصحفي "وات" بأن اشغال المشروع استأنفت منذ أشهر بعد أن توقفت لأسباب فنية وإدارية تم تجاوزها وحلّها، إلا أنه تمت ملاحظة النسق البطيء للأشغال منذ عودتها وعدم تقدم الإنجاز، حيث من المبرمج أن تنتهي الأشغال الجارية في ديسمبر 2026 في حين لم تتجاوز نسبة تقدم الاشغال 38 بالمائة.وقد تمت دعوة المقاولة وبقية الأطراف المعنية الى استكمال الأشغال في آجالها وتذليل كل الصعوبات، وحث المقاولة على تعزيز الحضيرة بالإمكانيات اللازمة من أجل تسريع نسق الإنجاز.ويعتبر هذا المشروع من المشاريع النموذجية والهامة، بحسب المصدر ذاته، الذي بين أنه خصّصت له تمويلات اجمالية قدرها 11,3 مليون دينار، وهو يضم مجموعة من المكونات منها حوضي سباحة واحد مخصص للتمارين بمساحة 200 متر مربع وآخر للمنافسات على مساحة 500 متر مربع إلى جانب مدارج تتسع ل 150 متفرجا وحجرات ملابس ومرافق متنوعة منها قاعة استقبال وقاعة تقوية العضلات ووحدة صحية ومشرب وغيرها من المرافق.