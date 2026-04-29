البرنامج الوطني للتسميد الفردي مكن من إنتاج سنوي يُقدّر بحوالي 150 طنًا من السماد المنزلي

مكن البرنامج الوطني للتسميد الفردي، منذ 2013، من إبرام أكثر من 40 اتفاقية شراكة، إضافة إلى إنتاج سنوي يُقدّر بحوالي 150 طنًا من السماد المنزلي، وفق ما صدر عن الندوة الوطنية حول تثمين النفايات العضوية تحت شعار: "ثمن نفاياتك… تتحسن حياتك".كما اسهم برنامج "كومبوستا" للتسميد المادي، الذي انطلق سنة 2024، في إحداث محطات نموذجية لتثمين النفايات الخضراء ونفايات الأسواق البلدية، مع إنتاج حوالي 500 طن من السماد خلال سنة 2025 فضلا عن دعم قدرات البلديات في التكوين والمتابعة الفنية والمخبرية.وخصصت الندوة،التي نظّمتها الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، بالتعاون مع المركز الفني للفلاحة البيولوجية، الثلاثاء 28 أفريل 2026 بسوسة، لدعم وتعميم تجارب التسميد باعتباره أحد أبرز الحلول المستدامة لتثمين النفايات العضوية، التي تمثل حوالي 60 بالمائة من النفايات المنزلية، بما يساهم في الحد من إيداعها بالمصبات المراقبة وتحسين استغلال الموارد الطبيعية.وفي إطار تبادل التجارب، تم عرض عدد من النماذج الناجحة في مجال تثمين النفايات العضوية، على غرار تجربة بلدية العين بصفاقس حول محطة التسميد النموذجية، وتجربة بلدية سوسة في تثمين النفايات الخضراء ونفايات الخضر والغلال بسوق الجملة بالجهة.