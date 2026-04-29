تأكيد الحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي محور لقاء كاتب الدولة لدى وزير الخارجية بالسفير الكوبي

تحادث محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، مع سفير جمهورية كوبا لدى تونس "أورلندو ريكوايخو غوال" .ونوّه كاتب الدولة خلال اللقاء، بعراقة علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين منذ السنوات الأولى للإستقلال، مؤكدا حرص تونس على مزيد تعزيز التعاون الثنائي وتوسيع نطاقه، لاسيما في ميادين الصحة وصناعة الأدوية والتعليم العالي والرياضة والفلاحة والأسمدة الكيميائية، إلى جانب تصدير زيت الزيتون التونسي الى كوبا، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.من جانبه، عبّر السفير الكوبي عن اعتزازه بتولي مهامه بتونس، مشيدا بعمق العلاقات التي تجمع البلدين، وتقدير بلاده للدعم الذي ما فتئت تقدمه تونس لكوبا على المستوى الأممي، ومُؤكدا عزمه على العمل من أجل توطيد أواصر الصداقة وتدعيم علاقات التعاون القائمة مع تونس، من خلال تكثيف الزيارات رفيعة المستوى، ودفع الجهود المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي وتنويع مجالاته.