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卫生部探讨突尼斯-中国合作以支持生物制药产业

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Bookmark article    Publié le Mercredi 29 Avril 2026 - 21:48 Lecture 0 min, 1 sec
      
由卫生部长穆斯塔法·费尔贾尼主持的一场工作会议于周三在卫生部总部举行，会议探讨了突尼斯制药公司"SIPHAT"与中国鲁南制药集团之间的合作前景。

根据卫生部周三晚间发布的公报，会议讨论了在突尼斯开发高治疗价值药物（尤其是生物药物）的制造机会，具体途径包括研究技术转让的可能性、提升本土专业技能以及加强本地生产能力。


会议还探讨了其他合作领域，其中包括开发基于科学的膳食补充剂，作为支持医疗保健质量的预防性方法的一部分。


卫生部长强调，加强药品安全需要通过务实的伙伴关系以及对知识和技术进行投资，这有助于改善药品的可及性并服务于患者利益。

多位卫生部官员、SIPHAT公司代表以及中国集团代表团出席了会议。
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