Babnet   Latest update 23:11 Tunis

أتلتيكو مدريد وأرسنال يفترقان على التعادل في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69f279c2f11ed4.04871868_feoqghnmlkpij.jpg>
Publié le Mercredi 29 Avril 2026 - 22:34
      
حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين أتلتيكو مدريد وضيفه أرسنال، في مباراة شهدت ندية عالية وتدخلا حاسما لتقنية الفيديو.

وبدأ أرسنال المباراة بضغط هجومى أسفر عن أول فرصة حقيقية عبر هينكابي في الدقيقة السادسة، قبل أن يرد أتلتيكو بمحاولتين خطيرتين لجوليان ألفاريز في الدقيقتين 14 و28 تصدى لهما ببراعة الحارس ديفيد رايا.


وفي الدقيقة 43 احتسب الحكم ركلة جزاء لأرسنال بعد عرقلة فيكتور جيوكيريس، نفذها المهاجم السويدي بنجاح ليمنح فريقه التقدم 1-0 حتى نهاية الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني، ضغط أتلتيكو مدريد بقوة بحثا عن التعادل، وكاد أديمولا لوكمان أن يحرزه في الدقيقة 53 لولا تألق رايا مجددا، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لأتلتيكو في الدقيقة 54 بعد العودة لتقنية الفيديو إثر لمسة يد على بن وايت، نفذها ألفاريز بنجاح معلنا نتيجة التعادل 1-1.


وواصل أتلتيكو ضغطه وكاد أنطوان غريزمان أن يمنحه التقدم في الدقيقة 63 لولا اصطدام تسديدته بالعارضة، بينما تألق رايا مجددا في الدقيقة 74 أمام محاولة أخرى للوكمان.

وشهدت الدقيقة 78 احتساب ركلة جزاء ثالثة في المباراة والثانية لأرسنال بعد عرقلة لاعب خط وسط "الغانرز" إيبيريشي إيز داخل منطقة جزاء أتلتيكو، قبل أن يلغيها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو ليستمر التعادل حتى نهاية اللقاء.

وتنتقل المنافسة الآن إلى لندن حيث يستضيف أرسنال أتلتيكو مدريد في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "الإمارات، في مواجهة حاسمة لتحديد المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 328360

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 29 أفريل 2026 | 12 ذو القعدة 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:43
19:08
16:02
12:24
05:28
03:52
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet28°
21° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-16
29°-17
24°-17
21°-14
25°-12
  • Avoirs en devises 25345,5
  • (29/04)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,40393 DT
  • (29/04)
  • 1 $ = 2,87541 DT
  • Solde Compte du Trésor     (28/04)     2387,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (28/04)   28015 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>