أتلتيكو مدريد وأرسنال يفترقان على التعادل في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة الذهاب في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين أتلتيكو مدريد وضيفه أرسنال، في مباراة شهدت ندية عالية وتدخلا حاسما لتقنية الفيديو.وبدأ أرسنال المباراة بضغط هجومى أسفر عن أول فرصة حقيقية عبر هينكابي في الدقيقة السادسة، قبل أن يرد أتلتيكو بمحاولتين خطيرتين لجوليان ألفاريز في الدقيقتين 14 و28 تصدى لهما ببراعة الحارس ديفيد رايا.وفي الدقيقة 43 احتسب الحكم ركلة جزاء لأرسنال بعد عرقلة فيكتور جيوكيريس، نفذها المهاجم السويدي بنجاح ليمنح فريقه التقدم 1-0 حتى نهاية الشوط الأول.وفي الشوط الثاني، ضغط أتلتيكو مدريد بقوة بحثا عن التعادل، وكاد أديمولا لوكمان أن يحرزه في الدقيقة 53 لولا تألق رايا مجددا، قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لأتلتيكو في الدقيقة 54 بعد العودة لتقنية الفيديو إثر لمسة يد على بن وايت، نفذها ألفاريز بنجاح معلنا نتيجة التعادل 1-1.وواصل أتلتيكو ضغطه وكاد أنطوان غريزمان أن يمنحه التقدم في الدقيقة 63 لولا اصطدام تسديدته بالعارضة، بينما تألق رايا مجددا في الدقيقة 74 أمام محاولة أخرى للوكمان.وشهدت الدقيقة 78 احتساب ركلة جزاء ثالثة في المباراة والثانية لأرسنال بعد عرقلة لاعب خط وسط "الغانرز" إيبيريشي إيز داخل منطقة جزاء أتلتيكو، قبل أن يلغيها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو ليستمر التعادل حتى نهاية اللقاء.وتنتقل المنافسة الآن إلى لندن حيث يستضيف أرسنال أتلتيكو مدريد في مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "الإمارات، في مواجهة حاسمة لتحديد المتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.