رئيسة جامعة السباحة المستقيلة تكشف اختلالات مالية وإدارية خطيرة
كشفت رئيسة الجامعة التونسية للسباحة المستقيلة، هادية منصور، في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، عن ما وصفته بجملة من التجاوزات الخطيرة التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية، شملت اختلالات مالية وإدارية وشبهات فساد.
اختفاء 40 ألف دينار مخصصة للبطل أحمد الجواديوأفادت منصور باختفاء مبلغ مالي يُقدّر بـ40 ألف دينار كان مخصصًا للبطل العالمي أحمد الجوادي، موضحة أن هذا المبلغ تم تحويله من الوزارة إلى حساب الجامعة، لكنه لم يصل إلى المعني بالأمر.
وأكدت أن الأموال “غير موجودة” رغم إيداعها رسميًا، محمّلة المسؤولية للهيئة التسييرية السابقة، ومشددة على انعكاس هذه الإخلالات على معنويات الرياضيين، خاصة رياضيي النخبة.
شبهات في ملفات إدارية ورياضيةوتطرقت منصور إلى ملفات أخرى اعتبرتها “خطيرة”، من بينها:
* إتلاف أرشيف ووثائق رسمية
* سوء التصرف في المراسلات مع الاتحاد الدولي للسباحة، بما قد يعرّض تونس لعقوبات
* إخلالات في ملف السباح أيوب الحفناوي
وأوضحت منصور أن أحد أعضاء الهيئة التسييرية، وهو متطوع، تولّى خطة المدير الفني للمنتخب الوطني وتلقّى أجراً رغم صفته التطوعية، وهو ما يتعارض مع القانون. وأضافت أنه تم، وفق قولها، “فبركة” عقد له بصفة مدرب بتاريخ سابق، بهدف تغطية الأموال التي صُرفت له دون وجه حق.
كما أفادت بأن الهيئة التسييرية قامت بإبرام عقود مع مدربين في المنتخب بأجور وصفتها بـ“الخيالية” ولفترات زمنية طويلة. وأعادت الإشارة إلى المدير الفني ذاته، الذي لم تكشف عن هويته، معتبرة أن سيرته الذاتية “شبه فارغة”، وأنه قام بعدة سفرات ورحلات حول العالم وصفتها بـ“المكوكية” على نفقة الجامعة.
قضية “رامي الرحموني”وفي سياق متصل، كشفت عن ما اعتبرته “تفريطًا” في السباح رامي الرحموني، مشيرة إلى العثور على وثيقة رسمية تعود إلى أوت 2024، يُرجّح استخدامها في ملف تجنيسه.
وأكدت أن مغادرة اللاعب لا يمكن أن تتم دون وثيقة صادرة عن الجامعة، مضيفة أن الوثيقة لم يتم تسجيلها رسميًا، ما يطرح تساؤلات حول مسارها القانوني.
ضغوطات وتدخلاتكما تحدثت منصور عن تعرضها لضغوطات من أجل التخفيف عن موظف متهم بالفساد، مشيرة إلى تلقيها مراسلات من سلطة الإشراف للاستفسار عن الإجراءات المتخذة في حقه.
وأوضحت أنها تقدمت بشكايات تتعلق بـ“إهدار المال العام وإتلاف الأرشيف”، في ظل ما وصفته بـ“الصمت” تجاه هذه الملفات.
استقالة في سياق متوتروتأتي هذه التصريحات بعد إعلان استقالة رئيسة الجامعة ونائبها وأمينة المال، في ظل ما وصفوه بتعرضهم لضغوطات وهرسلة، إلى جانب تعقّد الملفات الإدارية والمالية داخل الجامعة.
وأكدت منصور أن المرحلة التي سبقت توليها المسؤولية شهدت “تجاوزات كبيرة”، معتبرة أن محاولات الإصلاح اصطدمت بعراقيل متعددة حالت دون تنفيذ برنامجها.
وتبقى هذه المعطيات في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية والإدارية، خاصة في ظل خطورة الاتهامات المطروحة، وانعكاسها المحتمل على مستقبل السباحة التونسية.
