وزارة الصحة تعلن عن توسيع نطاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الورم الحليمي البشري

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاربعاء في بلاغ لها عن توسيع نطاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الورم الحليمي البشري( HPV) لتشمل الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 12 و18 سنة مشددة على أن هذا التلقيح يُقدم بشكل مجاني بالكامل.

وأكدت وزارة الصحة على أن هذا التلقيح هو إجراء طوعي يهدف الى توفير الحماية طويلة الأمد للفتيات ضد مخاطر الإصابة بسرطان عنق الرحم لافتة الى انه وفي اطار سعي الوزارة لتقريب الخدمات من المواطنين فقد تم توفير هذه اللقاحات بمراكز الصحة الأساسية المخصصة لهذا الغرض عبر مختلف جهات الجمهورية. كما يمكن الإطلاع على القائمة الكاملة والمفصلة للمراكز المعتمدة من خلال زيارة الصفحة الرسمية لوزارة الصحة أو في مراكز الصحة الأساسية.


ودعت الوزارة أولياء الأمور والفتيات المعنيات الى التوجه الى مراكز الصحة الأساسية المخصصة للغرض للإستفادة من هذه الخدمة الوقائية
