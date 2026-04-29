السجن خمسة أعوام لمديرة سابقة بالشركة التونسية للسكك الحديدية

قضت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدةفي حق مديرة عامة سابقة للشؤون القانونية بـالشركة التونسية للسكك الحديدية، وذلك على خلفية شبهات تجاوزات مرتبطة بمهامها الوظيفية.وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أصدر في وقت سابق بطاقة إيداع بالسجن في حق المعنية، في إطار الأبحاث المتعلقة بملف القضية.وتتعلق التهم الموجهة إلى المديرة السابقة بشبهات تجاوزات لها صلة مباشرة بالمسؤوليات التي كانت تضطلع بها داخل الشركة، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القضائية المرتبطة بالملف.