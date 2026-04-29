شراكة إقتصاديّة تونسيّة-نيجيريّة: عقد أكثر من 60 لقاء مهنيًا مباشرًا بين رجال أعمال نيجيريين وممثلي مؤسّسات تونسيّة ناشطة في قطاع الصناعات الغذائية

نظم مركز النهوض بالصادرات أكثر من 60 لقاء مهنيًا مباشرًا بين رجال أعمال نيجيريين وممثلي مؤسّسات تونسيّة ناشطة في قطاع الصناعات الغذائية، لاسيّما في مجالات زيت الزيتون والتمور والعجائن الغذائيّة ومنتجات الألبان.ويندرج تنظيم هذه اللقاءات المهنية المباشرة، التّي جرت أمس، الثلاثاء، بدار المصدر، بالتنسيق مع الممثليّة التجارية لتونس بأبوجا (نيجيريا)، في سياق توجّه تونس نحو تعميق إندماجها الإقتصادي في محيطها الإفريقي وتعزيز حضورها بأسواق إفريقيا جنوب الصحراء.وشكلت اللقاءات، فرصة هامة للتعريف بالمنتجات التونسيّة والإطلاع على الفرص التجارية المتاحة في هذا القطاع، بما يعكس إهتماما متبادلا واستعدادا فعليا لتطويرعلاقات شراكة مستديمة بين الجانبين.ويتواصل برنامج زيارة الوفد النيجيري يومي 29 و30 أفريل 2026، من خلال تنظيم زيارات ميدانيّة (D2D-Door To Door) لعدد من المؤسّسات التونسيّة المصدّرة في قطاع الصناعات الغذائيّة، وذلك وفق اهتمامات الشركاء النيجيريّين، بهدف الإطلاع عن قرب على الطاقات الإنتاجيّة لهذه المؤسّسات ومدى استجابتها للمواصفات والمعايير الدولية.ويرمي هذا النشاط الترويجي، وفق بلاغ صادر،عن المركز، إلى تعزيز العلاقات التونسية-النيجيرية، وتطوير حجم المبادلات التجارية وتنويع تركيبتها.كما يندرج هذا التوجه، في إطار الإستفادة المثلى من الفرص، التي يتيحها إتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (زليكاف)، الذي يعد إطارا إستراتيجيا لتعزيز الإندماج الإقتصادي الإفريقي وفتح الآفاق أمام المؤسّسات التونسيّة للنفاذ إلى أسواق جديدة.يشار إلى أن حجم المبادلات التجارية بين تونس ونيجيريا قدّر حوالي 100،9مليون دينار سنة 2025. وزادت الصادرات التونسيّة نحو نيجيريا بشكل ملحوظ، إذ تضاعفت أربع مرات لتبلغ 98،2 مليون دينار سنة 2025، مما جعل نيجيريا رابع أكبر سوق إفريقية جنوب الصحراء بالنسبة لتونس خلال السنة ذاتها.وتعلّقت مبيعات تونس إلى هذه السوق، أساسا، وآلات الحفر والتنقيب والجبس ومواد البناء و"الشاشيّة" وزيت الزيتون والبسكويت.