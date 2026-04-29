الأستاذ أحمد بن حسانة: النيابة تفتح تحقيقا في حملة إساءة ضد الفنان لطفي بوشناق

تونس — أكد الأستاذ أحمد بن حسانة، في تصريح لإذاعة موزاييك أف أم، أن النيابة العمومية قررت فتح بحث تحقيقي ضد كل من سيكشف عنه البحث، وذلك إثر الشكوى التي تقدم بها الفنان لطفي بوشناق.وأوضح بن حسانة أن الشكوى جاءت على خلفية ما اعتبره حملة إساءة وتشويه طالت بوشناق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعادة نشر إحدى أغانيه، حيث تم تأويلها من قبل بعض الأطراف على أنها تشجع على توطين المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس.وأضاف المصدر ذاته أن النيابة العمومية قررت إحالة ملف الشكوى إلى الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني، قصد إجراء الأبحاث والتحريات اللازمة والكشف عن الأطراف المتورطة في هذه الحملة.