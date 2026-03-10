دور محوري للشرطة العدلية بالقرجاني... التلفزيون الإيطالي يكشف تفاصيل جرائم "المافيوزي" الذي تم القبض عليه أخيرا في تونس

عنصر بارز في شبكة إجرامية خطيرة



تمكّن أعواننهاية الأسبوع الماضي من إلقاء القبض على عنصر إيطالي خطير ينتمي إلى، وذلك في إطار عملية أمنية منسقة مع السلطات الإيطالية وبالتعاون مع الشرطة الدوليةوجاءت عملية الإيقاف بناءً على، بعد إدراج المشتبه به يومعلى، إثر صدور مذكرة اعتقال دولية في حقه.ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الموقوف هو، البالغ من العمر 37 عامًا والمنحدر من مدينة أفيلينو الإيطالية، ويُعتبر من العناصر المرتبطة بما يعرف بـالتابعة لمافيا لاكامورا.وكان بوكّييرو في حالة فرار منذبعد تمكنه من الإفلات من عملية مداهمة نفذتها السلطات الإيطالية في إطار قضيةكما سبق أن صدر في حقه حكم بالسجنبتهمةفي القضية المعروفة بمحاكمة مجموعة، قبل أن يغادر السجن فيبسبب انتهاء مدة الإيقاف التحفظي، ليختفي بعدها عن الأنظار.وتعود التحقيقات إلى قضيةاستهدفت رجلين من أصحاب المؤسسات العاملة في قطاع الجلود بمنطقتيبإيطاليا.وبحسب المعطيات التي كشفتها التحقيقات الإيطالية، فإن الضحيتين كانتا واقعتين تحت ضغط شبكة إجرامية تضم عناصر من عدة عشائر تابعة للكامورا في مناطقويُشتبه في أن بوكّييرو كان يفرض على الضحايا، ويجبرهم على دفعتحت التهديد والعنف، مع توجيه رسائل واضحة مفادها ضرورة تحويل الأموال إلى “رجال أفيلينو”.وبمجرد إدراج المشتبه به على، تحركت وحداتبسرعة ونجاعة، حيث اعتمد الأعوان علىلتحديد مكان تحصن العنصر الإيطالي.وقد أفضت التحريات إلى، حيث كان يعتمدورغم ذلك، تمكنت الوحدات الأمنية من، قبل أن يتم إلقاء القبض عليهوقد تقررعلى ذمة الأبحاث في انتظاروفي المقابل، تواصل السلطات الإيطالية تحقيقاتها بهدفالذين ساعدوا العنصر الإجرامي على الاختفاء خلال فترة فراره.