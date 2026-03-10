القصرين : مساء اليوم تنطلق فعاليات الدورة السابعة من مهرجان "ليالي المدينة" ببرنامج فني متنوع

تنطلق مساء اليوم الإثنين بفضاء قاعة عروض دار الثقافة بحيدرة من ولاية القصرين فعاليات الدورة السابعة من مهرجان "ليالي المدينة"، لتتواصل إلى غاية يوم 16 مارس الجاري، ببرنامج ثقافي وفني متنوع يجمع بين العروض الصوفية والتراثية والمسرحية والتنشيطية، ويستهدف مختلف الفئات العمرية.وتفتتح فعاليات المهرجان الرمضاني بعرض تنشيطي موجه للأطفال بعنوان "Happy Kids" وتنطلق جميع العروض يومياً في حدود الساعة التاسعة ليلاً .ويتضمن البرنامج يوم 11 مارس، عرضاً فنياً صوفياً بعنوان "أقطاب الحضرة" للفنان عماد التونسي، فيما سيكون الموعد يوم 12 مارس مع سهرة شبابية تحييها مجموعة "ميعاد باند".أما يوم 13 مارس فسيتم تقديم عرض إنشاد صوفي بعنوان "جارت الأشواق" يقدمه المنشد علي المومني في أجواء روحانية تمزج بين الأصالة والتجديد في فن الإنشاد.ويتواصل البرنامج يوم 14 مارس مع عرض تراثي شعبي فرجوي من إنتاج دار الثقافة بحيدرة، يسلط الضوء على الموروث الثقافي المحلي، في حين يحتضن المهرجان يوم 15 مارس عرضاً مسرحياً موجهاً للأطفال بعنوان "صندوق الذكريات" من إنتاج شركة التراجيديا للإنتاج بصفاقس.ويُختتم المهرجان يوم 16 مارس بعرض موسيقي بعنوان "مقامات زرياب" للفنان إبن الجهة محرز العبيديوفي تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أكد مدير دار الثقافة بحيدرة رياض زارعي أن الدورات السابقة من مهرجان "ليالي المدينة" شهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث تمتلئ قاعة العروض بالكامل ويضطر عدد من الحضور إلى متابعة الفعاليات من خارج المؤسسة، رغم أن طاقة استيعاب القاعة لا تتجاوز 223 مقعداً مع إضافة بعض الكراسي لتتسع للحضور .وأشار زارعي إلى أن المسرح البلدي بالمنطقة مغلق منذ سنوات بسبب قرار هدم وإزالة ، مما يجعل فضاء دار الثقافة المكان الوحيد بحيدرة تقريباً القادر على احتضان مثل هذه التظاهرات، رغم محدودية طاقة الإستيعاب مقارنة بحجم الإقبال.وأضاف أن المهرجان أصبح موعداً ثقافياً سنوياً منتظراً في معتمدية حيدرة والمعتمديات المجاورة، خاصة وأن برمجته تسعى إلى مراعاة مختلف الأذواق والفئات العمرية، من خلال تنويع العروض بين الموسيقى الصوفية والتراثية والمسرح والتنشيط الثقافي للأطفال.لطيفة