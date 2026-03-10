Babnet   Latest update 18:11 Tunis

القصرين : مساء اليوم تنطلق فعاليات الدورة السابعة من مهرجان "ليالي المدينة" ببرنامج فني متنوع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b040aba865a1.38390916_pfknqoiehmjlg.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 18:11 قراءة: 1 د, 31 ث
      
تنطلق مساء اليوم الإثنين بفضاء قاعة عروض دار الثقافة بحيدرة من ولاية القصرين فعاليات الدورة السابعة من مهرجان "ليالي المدينة"، لتتواصل إلى غاية يوم 16 مارس الجاري، ببرنامج ثقافي وفني متنوع يجمع بين العروض الصوفية والتراثية والمسرحية والتنشيطية، ويستهدف مختلف الفئات العمرية.
وتفتتح فعاليات المهرجان الرمضاني بعرض تنشيطي موجه للأطفال بعنوان "Happy Kids" وتنطلق جميع العروض يومياً في حدود الساعة التاسعة ليلاً .
ويتضمن البرنامج يوم 11 مارس، عرضاً فنياً صوفياً بعنوان "أقطاب الحضرة" للفنان عماد التونسي، فيما سيكون الموعد يوم 12 مارس مع سهرة شبابية تحييها مجموعة "ميعاد باند".

أما يوم 13 مارس فسيتم تقديم عرض إنشاد صوفي بعنوان "جارت الأشواق" يقدمه المنشد علي المومني في أجواء روحانية تمزج بين الأصالة والتجديد في فن الإنشاد.
ويتواصل البرنامج يوم 14 مارس مع عرض تراثي شعبي فرجوي من إنتاج دار الثقافة بحيدرة، يسلط الضوء على الموروث الثقافي المحلي، في حين يحتضن المهرجان يوم 15 مارس عرضاً مسرحياً موجهاً للأطفال بعنوان "صندوق الذكريات" من إنتاج شركة التراجيديا للإنتاج بصفاقس.
ويُختتم المهرجان يوم 16 مارس بعرض موسيقي بعنوان "مقامات زرياب" للفنان إبن الجهة محرز العبيدي


وفي تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء أكد مدير دار الثقافة بحيدرة رياض زارعي أن الدورات السابقة من مهرجان "ليالي المدينة" شهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً، حيث تمتلئ قاعة العروض بالكامل ويضطر عدد من الحضور إلى متابعة الفعاليات من خارج المؤسسة، رغم أن طاقة استيعاب القاعة لا تتجاوز 223 مقعداً مع إضافة بعض الكراسي لتتسع للحضور .
وأشار زارعي إلى أن المسرح البلدي بالمنطقة مغلق منذ سنوات بسبب قرار هدم وإزالة ، مما يجعل فضاء دار الثقافة المكان الوحيد بحيدرة تقريباً القادر على احتضان مثل هذه التظاهرات، رغم محدودية طاقة الإستيعاب مقارنة بحجم الإقبال.
وأضاف أن المهرجان أصبح موعداً ثقافياً سنوياً منتظراً في معتمدية حيدرة والمعتمديات المجاورة، خاصة وأن برمجته تسعى إلى مراعاة مختلف الأذواق والفئات العمرية، من خلال تنويع العروض بين الموسيقى الصوفية والتراثية والمسرح والتنشيط الثقافي للأطفال.

لطيفة 

 
 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325151

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 مارس 2026 | 20 رمضان 1447
الحسوم
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:50
18:24
15:48
12:37
06:38
05:12
الحسوم
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet19°
16° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-11
19°-10
19°-10
18°-9
19°-8
  • Avoirs en devises 25081,0
  • (10/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38820 DT
  • (10/03)
  • 1 $ = 2,93796 DT
  • Solde Compte du Trésor     (09/03)     1438,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (09/03)   27904 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:11 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>