القصرين: تنظيم عيادات أسنان ليلية بعدد من المؤسسات الصحية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/dentiste.jpg>
Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 19:06
      
ينظم القسم الجامعي لطب وجراحة الأسنان بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين عيادات طبية ليلية، تنطلق ابتداءً من مساء اليوم الإثنين وتتواصل إلى غاية يوم السبت 14 مارس الجاري، وذلك يومياً من الساعة الثامنة مساءً إلى حدود الساعة الحادية عشرة ليلاً.
وأوضح رئيس القسم الجامعي لطب وجراحة الأسنان بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي بالقصرين، عماد العوني في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه العيادات مخصّصة لإستقبال المرضى الذين يعانون من حالات طارئة أو أوجاع في الأسنان، إضافة إلى الراغبين في إجراء فحوصات أو استشارات طبية أو تفقد صحة الفم والأسنان، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتعذر عليهم الحضور خلال الفترة الصباحية.
وبيّن العوني أن هذه الخدمات لن تقتصر على المستشفى الجامعي بالقصرين بل ستشمل أيضاً عدداً من مراكز الصحة الأساسية (مستوصفات الخط الأول)، على غرار مستوصفات حيي الكرمة والسلام بمعتمدية القصرين الشمالية، وحي الزهور بمعتمدية الزهور، إضافة إلى المستشفيات المحلية بكل من معتمديات سبيطلة وسبيبة وفوسانة وتالة، وذلك بهدف توسيع نطاق الإنتفاع بهذه المبادرة الصحية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار برنامج أطلقته وزارة الصحة لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين خلال شهر رمضان، وتسهيل النفاذ إليها، خاصة وأن الإقبال على طبيب الأسنان يتراجع عادة خلال هذا الشهر، نظراً لتخوف بعض المرضى من تأثير التخدير أو التدخلات العلاجية على الصيام.
وأكد رئيس القسم الجامعي لطب وجراحة الأسنان أن تنظيم عيادات ليلية من شأنه أن يخفف معاناة المرضى ويمكنهم من تلقي العلاج أو الفحص في توقيت مناسب، بما يساهم في تفادي تفاقم بعض الحالات الصحية التي قد تتدهور في حال تأجيل العلاج.
كما لفت إلى أن العيادات الخارجية لقسم طب وجراحة الأسنان بالمستشفى الجامعي بدر الدين العلوي مدعومة بفريق طبي وشبه طبي متكامل، يضمن تقديم مختلف الخدمات العلاجية والإستشارات الضرورية للمواطنين في أفضل الظروف.
