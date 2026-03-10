"وول ستريت جورنال": مستشارو ترامب يدفعون للبحث عن مخرج من الحرب مع إيران
أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة أن مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينصحونه سرا بالبحث عن مخرج من الحرب ضد إيران بهدف الحفاظ على مستوى الدعم الشعبي للعملية العسكرية.
وذكرت المصادر أن الرئيس الأمريكي متفاجئ من رفض طهران الاستسلام، مشيرة إلى أن عددا من المقربين منه يرون ضرورة وضع خطة للخروج من الصراع العسكري وتقديمها للرأي العام على أنها نتيجة لتحقيق الجيش الأمريكي أهدافه المعلنة.
مخاوف من تراجع الدعم الشعبيوأشارت الصحيفة إلى أن مستوى الدعم الشعبي للعملية العسكرية منخفض أساسا، وقد يتراجع أكثر في حال تحولت المواجهة إلى صراع طويل الأمد.
وفي هذا السياق، قال ستيفن مور، المستشار الاقتصادي غير الرسمي لترامب، إن استمرار الحرب قد ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي، مضيفا:
"عندما ترتفع أسعار الغاز والنفط، ترتفع أسعار كل شيء آخر أيضا. وبما أن القدرة على تحمل تكاليف السلع والخدمات كانت مشكلة بالفعل، فإن هذه الزيادات الجديدة في الأسعار ستؤدي إلى مشاكل خطيرة".
توقعات بانتهاء العملية قريباوكان ترامب قد صرح للصحفيين، الاثنين، بأنه يعتقد أن العملية العسكرية ضد إيران قد تنتهي قريبا.
يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فيفري قصف أهداف داخل إيران، ما أسفر عن أضرار مادية وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران بضربات انتقامية استهدفت إسرائيل ومواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية في ظل ما تصفه بوجود تهديدات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
وذكرت المصادر أن الرئيس الأمريكي متفاجئ من رفض طهران الاستسلام، مشيرة إلى أن عددا من المقربين منه يرون ضرورة وضع خطة للخروج من الصراع العسكري وتقديمها للرأي العام على أنها نتيجة لتحقيق الجيش الأمريكي أهدافه المعلنة.
مخاوف من تراجع الدعم الشعبيوأشارت الصحيفة إلى أن مستوى الدعم الشعبي للعملية العسكرية منخفض أساسا، وقد يتراجع أكثر في حال تحولت المواجهة إلى صراع طويل الأمد.
وفي هذا السياق، قال ستيفن مور، المستشار الاقتصادي غير الرسمي لترامب، إن استمرار الحرب قد ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي، مضيفا:
"عندما ترتفع أسعار الغاز والنفط، ترتفع أسعار كل شيء آخر أيضا. وبما أن القدرة على تحمل تكاليف السلع والخدمات كانت مشكلة بالفعل، فإن هذه الزيادات الجديدة في الأسعار ستؤدي إلى مشاكل خطيرة".
توقعات بانتهاء العملية قريباوكان ترامب قد صرح للصحفيين، الاثنين، بأنه يعتقد أن العملية العسكرية ضد إيران قد تنتهي قريبا.
يذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل بدأتا في 28 فيفري قصف أهداف داخل إيران، ما أسفر عن أضرار مادية وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيران بضربات انتقامية استهدفت إسرائيل ومواقع عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنها ضربة استباقية في ظل ما تصفه بوجود تهديدات مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 325105