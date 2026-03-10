"وول ستريت جورنال": مستشارو ترامب يدفعون للبحث عن مخرج من الحرب مع إيران

مخاوف من تراجع الدعم الشعبي



توقعات بانتهاء العملية قريبا



أفادت صحيفةنقلا عن مصادر مطلعة أنينصحونه سرا بالبحث عنبهدف الحفاظ على مستوى الدعم الشعبي للعملية العسكرية.وذكرت المصادر أن الرئيس الأمريكي، مشيرة إلى أن عددا من المقربين منه يرون ضرورةوتقديمها للرأي العام على أنها نتيجة لتحقيق الجيش الأمريكيوأشارت الصحيفة إلى أن، وقد يتراجع أكثر في حال تحولت المواجهة إلىوفي هذا السياق، قال، المستشار الاقتصادي غير الرسمي لترامب، إن استمرار الحرب قد ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي، مضيفا:"عندما ترتفع أسعار الغاز والنفط، ترتفع أسعار كل شيء آخر أيضا. وبما أن القدرة على تحمل تكاليف السلع والخدمات كانت مشكلة بالفعل، فإن هذه الزيادات الجديدة في الأسعار ستؤدي إلى مشاكل خطيرة".وكان ترامب قد صرح للصحفيين، الاثنين، بأنهيذكر أنبدأتا فيقصف أهداف داخل إيران، ما أسفر عن أضرار مادية وسقوط ضحايا مدنيين، فيما ردت إيرانوبررت واشنطن وتل أبيب بدء العملية العسكرية بأنهافي ظل ما تصفه بوجود