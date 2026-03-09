Babnet   Latest update 23:11 Tunis

الاحتفاظ بشاب يشتبه في قتله شيخا سبعينيا بباردو

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/648178aa196748.52195195_egnofhpmqjkli.jpg>
Publié le Lundi 09 Mars 2026 - 23:11
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني بالاحتفاظ بشاب يشتبه في تورطه في قتل شيخ سبعيني بأحد أحياء باردو خلال شهر فيفري الماضي.

وتفيد المعطيات المتوفرة أن الحادثة جدت في بداية شهر فيفري، حيث تعرض شيخ سبعيني إلى اعتداء بالعنف الشديد من قبل شاب إثر عودته من الصلاة بالجامع.


وتوجه الضحية بعد الاعتداء إلى مركز الاستمرار بباردو، حيث تم تمكينه من تسخير للعلاج بالمستشفى، إلا أنه فارق الحياة لاحقا متأثرا بخطورة الإصابات التي تعرض لها في مناطق مختلفة من جسده.


وبحسب المعطيات ذاتها، فإن المشتبه به اختفى عن الأنظار وتحصل بالفرار بعد الحادثة، لتأذن النيابة العمومية بتعهد الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني بالبحث عنه.

وقد تطلبت عملية البحث مجهودات أمنية متواصلة لعدة أسابيع، أسفرت في مرحلة أولى عن تحديد هوية المشتبه به، قبل أن يتم لاحقا تحديد مكان تحصنه وإلقاء القبض عليه والاحتفاظ به على ذمة الأبحاث الجارية.
