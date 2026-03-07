رواد: زوج يقتل زوجته طعنا قبل موعد الإفطار
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة بالاحتفاظ بزوج أقدم على قتل زوجته طعنا بواسطة آلة حادة داخل منزلهما بجهة رواد، وذلك قبل موعد الإفطار.
وتفيد المعطيات الأولية بأن الجريمة جدّت إثر خلاف نشب بين الزوجين داخل المنزل، قبل أن يعمد الزوج إلى الاعتداء على زوجته مما أدى إلى وفاتها.
وقد تم رفع الجثة إلى مصالح الطب الشرعي لإخضاعها للتشريح وتحديد الأسباب الدقيقة للوفاة، فيما تتواصل الأبحاث للكشف عن ملابسات الحادثة.
