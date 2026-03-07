ترامب يعلق على اعتذار بزشكيان ويتوعد إيران بضربة قوية
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التصريحات الأخيرة للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بشأن الاعتذار لدول الجوار، مؤكدا أن إيران تواجه ضغوطا كبيرة نتيجة العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية.
وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، إن طهران قدمت اعتذارا لجيرانها في الشرق الأوسط وتعهدت بعدم استهدافهم مجددا، معتبرا أن هذا التطور جاء بعد الضربات العسكرية المتواصلة التي استهدفت مواقع داخل إيران.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن إيران كانت تسعى إلى فرض نفوذها والسيطرة على الشرق الأوسط، غير أن التطورات الأخيرة، وفق تعبيره، أظهرت تراجعا واضحا في هذا المسعى.
وأكد ترامب أن ما يحدث يمثل أول هزيمة تتعرض لها إيران أمام دول الشرق الأوسط المجاورة منذ قرون، مشيرا إلى أن عددا من قادة المنطقة عبروا له عن شكرهم لما اعتبروه دورا في إضعاف النفوذ الإيراني.
كما اعتبر أن إيران لم تعد، بحسب وصفه، القوة المهيمنة في المنطقة، بل أصبحت في موقع الخاسر، متوقعا أن يستمر هذا الوضع لسنوات طويلة ما لم تغير طهران سياساتها.
وأضاف ترامب أن إيران قد تكون الخاسر الأكبر في المنطقة، قائلا إن هذا الوضع قد يستمر "لعقود طويلة حتى تستسلم أو تنهار تماما".
وأشار كذلك إلى أن الولايات المتحدة تدرس اتخاذ خطوات إضافية قد تشمل استهداف مواقع ومناطق لم تُقصف حتى الآن، وذلك في إطار الرد على ما وصفه بـالسلوك الإيراني في المنطقة.
