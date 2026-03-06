الرابطة الأولى: الترجي لتعزيز الصدارة وقمة واعدة بين الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي
تتواصل منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء الدفعة الثانية من المباريات، حيث يطمح الترجي الرياضي إلى تعزيز صدارته، فيما تخيم رهانات الملاحقة على المواجهة المرتقبة بين الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي.
ويستضيف الترجي الرياضي غدا السبت مستقبل المرسى بملعب حمادي العقربي برادس، واضعا نصب عينيه تحقيق فوز جديد يرسخ به موقعه في الصدارة. ويتصدر فريق باب سويقة الترتيب برصيد 50 نقطة، ويسعى إلى توسيع الفارق مؤقتا إلى خمس نقاط عن ملاحقه المباشر النادي الإفريقي الذي تنتظره مواجهة صعبة يوم الأحد خارج قواعده أمام اتحاد بن قردان.
كما يهدف الترجي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية استعدادا لمباراته المرتقبة أمام الأهلي المصري يوم 15 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة رابطة الأبطال الإفريقية.
ويخوض فريق باب سويقة اللقاء بثقة كبيرة، إذ لم يتكبد أي هزيمة على ملعبه هذا الموسم، ولم يهدر سوى نقطتين بتعادله في الجولة الثانية مع الاتحاد المنستيري، قبل أن يحقق سلسلة من عشرة انتصارات متتالية أمام جماهيره.
ويعول المدرب الفرنسي باتريس بوميل أساسا على قوة الخط الهجومي الذي يعد الأقوى في البطولة بتسجيله 39 هدفا، إلى جانب الأداء المميز لعدد من اللاعبين الأجانب، على غرار الجزائري كسيلة بوعالية والبوركيني جاك ديارا، في حين سيتواصل غياب البرازيلي يان ساس بسبب الإصابة.
في المقابل، يأمل مستقبل المرسى، صاحب المركز العاشر برصيد 25 نقطة، في تحقيق نتيجة إيجابية تعوض خسارته الثقيلة في الجولة الماضية أمام الملعب التونسي برباعية نظيفة، رغم تراجع نتائجه مؤخرا بعد تكبده ثلاث هزائم في آخر أربع مباريات.
قمة واعدة في المنستيروتتجه الأنظار كذلك إلى ملعب مصطفى بن جنات حيث يستضيف الاتحاد المنستيري صاحب المركز الخامس برصيد 37 نقطة ضيفه النادي الصفاقسي الثالث بـ 42 نقطة في مواجهة تعد من أبرز مباريات الجولة.
ويسعى النادي الصفاقسي إلى تحقيق انتصاره الثالث على التوالي لمواصلة الضغط في سباق المراكز المؤهلة إلى رابطة الأبطال الإفريقية، بينما يطمح الاتحاد المنستيري إلى تقليص الفارق مع منافسه المباشر وإنعاش آماله في ضمان مشاركة قارية عبر كأس الاتحاد الإفريقي.
ويعوّل فريق عاصمة الرباط على أسبقية الأرض والجمهور، خاصة بعد تحقيقه أربعة انتصارات متتالية على ملعبه أمام شبيبة القيروان والترجي الرياضي ومستقبل المرسى والترجي الجرجيسي.
أما النادي الصفاقسي، فسيحاول كسر عقدة ملعب مصطفى بن جنات، حيث لم يحقق الفوز على الاتحاد المنستيري في البطولة منذ 24 أكتوبر 2018، علما أن المواجهات الاثنتي عشرة الأخيرة بين الفريقين شهدت تفوقا نسبيا لأبناء المنستير بأربعة انتصارات مقابل ثمانية تعادلات.
مواجهة تدارك بين المتلوي والأولمبي الباجيوفي اللقاء الثالث، يستضيف نجم المتلوي صاحب المركز التاسع برصيد 27 نقطة ضيفه الأولمبي الباجي الذي يحتل المركز الرابع عشر بـ 21 نقطة في مواجهة يرفع فيها الفريقان شعار التدارك بعد خسارتهما في الجولة الماضية.
وكان نجم المتلوي قد انهزم خارج قواعده أمام النادي الإفريقي بخماسية نظيفة، في حين خسر الأولمبي الباجي على أرضه أمام الترجي الرياضي بثلاثية دون رد.
ويطمح فريق مدينة المناجم إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم على ملعبه هذا الموسم واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة منذ الجولة الخامسة عشرة، بينما يسعى فريق عاصمة السكر، المنتعش بقبول اعتراضه ضد الملعب التونسي، إلى تحقيق فوز قد يمنحه دفعة مهمة في سباق تفادي النزول.
برنامج الجولة (جميع المباريات على الساعة 13)الجمعة 6 مارس 2026
* الملعب البلدي بالكرم: مستقبل سليمان – الترجي الجرجيسي
الحكم الصادق السالمي / حكم الفار محرز المالكي
* الملعب الأولمبي بقابس: مستقبل قابس – شبيبة العمران
الحكم سفيان الورتاني / حكم الفار أيمن نصري
السبت 7 مارس 2026
* ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي – مستقبل المرسى
الحكم أشرف الحركاتي / حكم الفار أسامة بن إسحاق
* ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير: الاتحاد المنستيري – النادي الصفاقسي
الحكم خالد قويدر / حكم الفار سيف الورتاني
* الملعب البلدي بالمتلوي: نجم المتلوي – الأولمبي الباجي
الحكم حسام بولعراس / حكم الفار محمد علي قروية
الأحد 8 مارس 2026
* ملعب الهادي النيفر بباردو: الملعب التونسي – النجم الساحلي
الحكم هيثم الطرابلسي / حكم الفار وليد المنصري
* ملعب حمدة العواني بالقيروان: الشبيبة القيروانية – النادي البنزرتي
الحكم حسني النايلي / حكم الفار أمين الفقير
* ملعب 7 مارس ببن قردان: اتحاد بن قردان – النادي الإفريقي
الحكم أمير العيادي / حكم الفار مجدي بلاغة.
