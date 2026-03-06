الرابطة الأولى: الترجي لتعزيز الصدارة وقمة واعدة بين الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي

قمة واعدة في المنستير



مواجهة تدارك بين المتلوي والأولمبي الباجي



برنامج الجولة (جميع المباريات على الساعة 13)



تتواصل منافساتبإجراء الدفعة الثانية من المباريات، حيث يطمحإلى تعزيز صدارته، فيما تخيم رهانات الملاحقة على المواجهة المرتقبة بينويستضيف الترجي الرياضي غدا السبتبملعب حمادي العقربي برادس، واضعا نصب عينيه تحقيق فوز جديد يرسخ به موقعه في الصدارة. ويتصدر فريق باب سويقة الترتيب برصيد، ويسعى إلى توسيع الفارق مؤقتا إلى خمس نقاط عن ملاحقه المباشرالذي تنتظره مواجهة صعبة يوم الأحد خارج قواعده أمامكما يهدف الترجي إلى مواصلة نتائجه الإيجابية استعدادا لمباراته المرتقبة أماميوم 15 مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقةويخوض فريق باب سويقة اللقاء بثقة كبيرة، إذ لم يتكبد أي هزيمة على ملعبه هذا الموسم، ولم يهدر سوى نقطتين بتعادله في الجولة الثانية مع الاتحاد المنستيري، قبل أن يحقق سلسلة منأمام جماهيره.ويعول المدرب الفرنسيأساسا على قوة الخط الهجومي الذي يعد الأقوى في البطولة بتسجيله، إلى جانب الأداء المميز لعدد من اللاعبين الأجانب، على غرار الجزائريوالبوركيني، في حين سيتواصل غياب البرازيليبسبب الإصابة.في المقابل، يأمل مستقبل المرسى، صاحب المركز العاشر برصيد، في تحقيق نتيجة إيجابية تعوض خسارته الثقيلة في الجولة الماضية أمامبرباعية نظيفة، رغم تراجع نتائجه مؤخرا بعد تكبده ثلاث هزائم في آخر أربع مباريات.وتتجه الأنظار كذلك إلى ملعبحيث يستضيفصاحب المركز الخامس برصيدضيفهالثالث بـفي مواجهة تعد من أبرز مباريات الجولة.ويسعى النادي الصفاقسي إلى تحقيقلمواصلة الضغط في سباق المراكز المؤهلة إلى، بينما يطمح الاتحاد المنستيري إلى تقليص الفارق مع منافسه المباشر وإنعاش آماله في ضمان مشاركة قارية عبرويعوّل فريق عاصمة الرباط على أسبقية الأرض والجمهور، خاصة بعد تحقيقه أربعة انتصارات متتالية على ملعبه أمامأما النادي الصفاقسي، فسيحاول كسر عقدة ملعب مصطفى بن جنات، حيث لم يحقق الفوز على الاتحاد المنستيري في البطولة منذ، علما أن المواجهات الاثنتي عشرة الأخيرة بين الفريقين شهدت تفوقا نسبيا لأبناء المنستير بأربعة انتصارات مقابل ثمانية تعادلات.وفي اللقاء الثالث، يستضيفصاحب المركز التاسع برصيدضيفهالذي يحتل المركز الرابع عشر بـفي مواجهة يرفع فيها الفريقان شعار التدارك بعد خسارتهما في الجولة الماضية.وكان نجم المتلوي قد انهزم خارج قواعده أمامبخماسية نظيفة، في حين خسر الأولمبي الباجي على أرضه أمامبثلاثية دون رد.ويطمح فريق مدينة المناجم إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم على ملعبه هذا الموسم واستعادة نغمة الانتصارات الغائبة منذ الجولة الخامسة عشرة، بينما يسعى فريق عاصمة السكر، المنتعش بقبول اعتراضه ضد الملعب التونسي، إلى تحقيق فوز قد يمنحه دفعة مهمة في سباق تفادي النزول.* الملعب البلدي بالكرم: مستقبل سليمان – الترجي الجرجيسيالحكم الصادق السالمي / حكم الفار محرز المالكي* الملعب الأولمبي بقابس: مستقبل قابس – شبيبة العمرانالحكم سفيان الورتاني / حكم الفار أيمن نصري* ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي – مستقبل المرسىالحكم أشرف الحركاتي / حكم الفار أسامة بن إسحاق* ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير: الاتحاد المنستيري – النادي الصفاقسيالحكم خالد قويدر / حكم الفار سيف الورتاني* الملعب البلدي بالمتلوي: نجم المتلوي – الأولمبي الباجيالحكم حسام بولعراس / حكم الفار محمد علي قروية* ملعب الهادي النيفر بباردو: الملعب التونسي – النجم الساحليالحكم هيثم الطرابلسي / حكم الفار وليد المنصري* ملعب حمدة العواني بالقيروان: الشبيبة القيروانية – النادي البنزرتيالحكم حسني النايلي / حكم الفار أمين الفقير* ملعب 7 مارس ببن قردان: اتحاد بن قردان – النادي الإفريقيالحكم أمير العيادي / حكم الفار مجدي بلاغة.