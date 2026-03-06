سعر خام برنت يتجاوز 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 9 أقريل 2024

تجاوز سعر العقود الآجلة تسليم شهر ماي لخام برنت في بورصة لندن 90 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 9 أفريل 2024، وذلك حسبما أفادت بيانات التداول.في الساعة 13:47 GMT، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 5.37%، ليصل إلى 90 دولارا.بحلول الساعة 16:51 ارتفعت وتيرة الزيادة لتبلغ 91.19 دولار للبرميل. في الوقت نفسه، بلغ سعر العقود الآجلة تسليم شهر أفريل لخام غرب تكساس الوسيط مستوى 87.56 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 8.09%.