الرابطة الأولى (الجولة 23 – الدفعة الأولى): مستقبل سليمان ومستقبل قابس أمام اختبار حاسم في صراع البقاء

مستقبل سليمان يبحث عن أول انتصار منذ 14 مباراة





مستقبل قابس يبحث عن طوق النجاة



برنامج الجولة (تنطلق جميع المباريات على الساعة 13:00)



تفتتحمنافساتبإجراء مباراتين هامتين في أسفل الترتيب، حيث يسعى كل منإلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظهما فيفي المباراة الأولى التي يحتضنها، يستضيف، متذيل الترتيب بـ، ضيفهفي مواجهة لا خيار فيها لأصحاب الأرض سوىللإبقاء على آمالهم في البقاء.وسيخوض مستقبل سليمان اللقاء في، آملاً فيفي البطولة. غير أن تحقيق ذلك يتطلب، خاصة وأن الفريق، ويملكفي المقابل، يدخلالمواجهة بهدفالغائبة عنه منذ، بعدما اكتفى في مبارياته، ما أدى إلى تراجعه إلىكما يسعى المدربإلى تحقيقمنذ توليه الإشراف الفني يوم، خصوصاً وأن تعثراً جديداً قد يقحم الفريق فيأما المباراة الثانية، فسيستضيف فيها، صاحب، فريقالذي يحتلبعد تحقيقهويأمل فريقفيلإنعاش آماله في البقاء ضمن أندية النخبة، خاصة في ظل المرحلة الحاسمة من الموسم. غير أن الفريق يعاني بدوره منبعد تسجيلهوقد تمثلفرصة لمستقبل قابس، إذ تكبد الفريق، ما قد يمنح أصحاب الأرض فرصة ثمينة لتحقيقفي المقابل، تدخلالمواجهة بضغط أقل، وستسعىوكسر سلسلة الهزائم خارج قواعدها، مع تعزيز موقعها في* الملعب البلدي بالكرم: مستقبل سليمان – الترجي الجرجيسيالحكم: الصادق السالمي / حكم الفار: محرز المالكي* ملعب قابس: مستقبل قابس – شبيبة العمرانالحكم: سفيان الورتاني / حكم الفار: أيمن نصري* ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي – مستقبل المرسىالحكم: أشرف الحركاتي / حكم الفار: أسامة بن إسحاق* ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير: الاتحاد المنستيري – النادي الصفاقسيالحكم: خالد قويدر / حكم الفار: سيف الورتاني* الملعب البلدي بالمتلوي: نجم المتلوي – الأولمبي الباجيالحكم: حسام بولعراس / حكم الفار: محمد علي قروية* ملعب الهادي النيفر بباردو: الملعب التونسي – النجم الساحليالحكم: هيثم الطرابلسي / حكم الفار: وليد المنصري* ملعب حمدة العواني بالقيروان: الشبيبة القيروانية – النادي البنزرتيالحكم: حسني النايلي / حكم الفار: أمين الفقير* ملعب 7 مارس ببن قردان: اتحاد بن قردان – النادي الإفريقيالحكم: أمير العيادي / حكم الفار: مجدي بلاغة.