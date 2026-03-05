الرابطة الأولى (الجولة 23 – الدفعة الأولى): مستقبل سليمان ومستقبل قابس أمام اختبار حاسم في صراع البقاء
تفتتح غداً الجمعة منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بإجراء مباراتين هامتين في أسفل الترتيب، حيث يسعى كل من مستقبل سليمان ومستقبل قابس إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز حظوظهما في سباق تفادي النزول.
مستقبل سليمان يبحث عن أول انتصار منذ 14 مباراةفي المباراة الأولى التي يحتضنها الملعب البلدي بالكرم، يستضيف مستقبل سليمان، متذيل الترتيب بـ 13 نقطة، ضيفه الترجي الجرجيسي في مواجهة لا خيار فيها لأصحاب الأرض سوى تحقيق الفوز للإبقاء على آمالهم في البقاء.
وسيخوض مستقبل سليمان اللقاء في ثاني ظهور له تحت إشراف المدرب أمين قارة، آملاً في وضع حد لسلسلة سلبية امتدت لـ14 مباراة دون انتصار في البطولة. غير أن تحقيق ذلك يتطلب استعادة النجاعة الهجومية، خاصة وأن الفريق لم يسجل أي هدف في مبارياته الخمس الأخيرة، ويملك أضعف خط هجوم في المسابقة برصيد 9 أهداف فقط.
في المقابل، يدخل الترجي الجرجيسي المواجهة بهدف العودة إلى سكة الانتصارات الغائبة عنه منذ الجولة الخامسة عشرة، بعدما اكتفى في مبارياته السبع الأخيرة بثلاثة تعادلات وأربع هزائم، ما أدى إلى تراجعه إلى المركز الثامن برصيد 27 نقطة.
كما يسعى المدرب سامي القفصي إلى تحقيق أول فوز له مع فريق عاصمة الزياتين منذ توليه الإشراف الفني يوم 23 جانفي الماضي، خصوصاً وأن تعثراً جديداً قد يقحم الفريق في حسابات صراع البقاء.
مستقبل قابس يبحث عن طوق النجاةأما المباراة الثانية، فسيستضيف فيها مستقبل قابس، صاحب المركز الخامس عشر قبل الأخير بـ17 نقطة، فريق شبيبة العمران الذي يحتل المركز السابع بـ28 نقطة بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات في الجولات الأربع الأخيرة.
ويأمل فريق "الجليزة" في استغلال عامل الأرض لإنعاش آماله في البقاء ضمن أندية النخبة، خاصة في ظل المرحلة الحاسمة من الموسم. غير أن الفريق يعاني بدوره من ضعف في النجاعة الهجومية بعد تسجيله 10 أهداف فقط منذ بداية الموسم.
وقد تمثل هشاشة شبيبة العمران خارج ملعبها فرصة لمستقبل قابس، إذ تكبد الفريق خمس هزائم متتالية في تنقلاته الأخيرة، ما قد يمنح أصحاب الأرض فرصة ثمينة لتحقيق فوز يمنحهم دفعة معنوية مهمة في صراع البقاء.
في المقابل، تدخل شبيبة العمران المواجهة بضغط أقل، وستسعى على الأقل للعودة بنقطة التعادل وكسر سلسلة الهزائم خارج قواعدها، مع تعزيز موقعها في المنطقة الدافئة من الترتيب.
برنامج الجولة (تنطلق جميع المباريات على الساعة 13:00)الجمعة 6 مارس 2026
* الملعب البلدي بالكرم: مستقبل سليمان – الترجي الجرجيسي
الحكم: الصادق السالمي / حكم الفار: محرز المالكي
* ملعب قابس: مستقبل قابس – شبيبة العمران
الحكم: سفيان الورتاني / حكم الفار: أيمن نصري
السبت 7 مارس 2026
* ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي – مستقبل المرسى
الحكم: أشرف الحركاتي / حكم الفار: أسامة بن إسحاق
* ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير: الاتحاد المنستيري – النادي الصفاقسي
الحكم: خالد قويدر / حكم الفار: سيف الورتاني
* الملعب البلدي بالمتلوي: نجم المتلوي – الأولمبي الباجي
الحكم: حسام بولعراس / حكم الفار: محمد علي قروية
الأحد 8 مارس 2026
* ملعب الهادي النيفر بباردو: الملعب التونسي – النجم الساحلي
الحكم: هيثم الطرابلسي / حكم الفار: وليد المنصري
* ملعب حمدة العواني بالقيروان: الشبيبة القيروانية – النادي البنزرتي
الحكم: حسني النايلي / حكم الفار: أمين الفقير
* ملعب 7 مارس ببن قردان: اتحاد بن قردان – النادي الإفريقي
الحكم: أمير العيادي / حكم الفار: مجدي بلاغة.
