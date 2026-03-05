Babnet   Latest update 11:57 Tunis

ميلوني: إيطاليا تعتزم إرسال مساعدات في مجال الدفاع الجوي لدول الخليج دون الدخول في الصراع

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a94fa864f498.14410645_klhfpmejoniqg.jpg>
Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 10:40
      
أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أن روما لا تنوي الدخول في الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وقالت ميلوني لإذاعة RTL 102.5 "حتى اليوم، لم نتلق أي طلبات (لاستخدام قواعد "الناتو" العسكرية على الأراضي الإيطالية)، ولسنا في حالة حرب، ولا نرغب في الدخول فيها".


وأشارت إلى أنه على غرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تعتزم إيطاليا تقديم مساعدات لدول الخليج، وتحديدا في مجال الدفاع الجوي


وتابعت ميلوني: "لا يقتصر الأمر على كونها دولا صديقة، بل لأن عشرات الآلاف من الإيطاليين يعيشون في المنطقة، وينتشر فيها نحو ألفي جندي إيطالي، وهم أناس نريد حمايتهم، بل يجب علينا حمايتهم".

كما أكد وزير الأمن القومي الإيطالي ألفريدو مانتوفانو، خلال عرض التقرير الاستخباراتي السنوي أن الحكومة الإيطالية تتابع عن كثب تطورات الأزمة، مشيرا إلى أن روما تحرص على التنسيق مع حلفائها مع الحفاظ على سيادتها وقراراتها الوطنية فيما يتعلق باستخدام أراضيها وقواعدها العسكرية.

وأضاف مانتوفانو أن حكومة بلاده تدرس حاليا طلبات للحصول على أنظمة دفاعية مقدمة من دول في منطقة الخليج، في إطار تعزيز القدرات الدفاعية ومواكبة المستجدات الأمنية الإقليمية.

وتتعرض إيران منذ صباح السبت الماضي لهجمات أمريكية إسرائيلية مستمرة، أسفرت عن سقوط مدنيين وعشرات القادة، ومن بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة وانزلاقها إلى صراع طويل الأمد.
كل الأخبار...

الخميس 05 مارس 2026 | 15 رمضان 1447
