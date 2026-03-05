Babnet   Latest update 08:48 Tunis

تقارير: تحطم مقاتلة أمريكية من طراز F-15 في غرب إيران وإنقاذ طاقمها بعملية مشتركة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a92e79e53a34.44435516_pgfnjoelhkmiq.jpg>
Publié le Jeudi 05 Mars 2026 - 08:19
      
وكالات - أفادت تقارير إعلامية، الخميس، بتحطم طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-15 في منطقة غرب إيران، في تطور يأتي وسط التصعيد العسكري المتواصل في المنطقة.

وبحسب هذه التقارير، تمكن طاقم الطائرة من القفز بالمظلات قبل ارتطام المقاتلة بالأرض، ليجدوا أنفسهم في منطقة معادية داخل الأراضي الإيرانية، وهو ما شكل تحدياً عملياتياً معقداً لعمليات الإنقاذ.


عملية إنقاذ مشتركة

وذكرت المصادر أن قوة مشتركة من الجيشين الأمريكي والإسرائيلي نفذت عملية إنقاذ سريعة، تم خلالها إجلاء أفراد الطاقم ونقلهم إلى مكان آمن بعد عملية نفذت في عمق الأراضي الإيرانية.


تصعيد عسكري متواصل

ويأتي هذا التطور بعد ليلة شهدت تصعيداً عسكرياً كبيراً في المنطقة، حيث دوت صفارات الإنذار في مختلف أنحاء إسرائيل إثر إطلاق موجات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة من الأراضي الإيرانية باتجاه أهداف داخل إسرائيل.

وأفاد سكان في وسط إسرائيل بسماع انفجارات قوية هزت المنازل نتيجة اعتراض الصواريخ من قبل أنظمة الدفاع الجوي، دون تسجيل إصابات بشرية حتى الآن.
الخميس 05 مارس 2026 | 15 رمضان 1447
Babnet

