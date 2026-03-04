23 سنة سجنا للبشير العكرمي وأحكام سجنية في حق آخرين
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة 23 عاما في حق وكيل الجمهورية الأسبق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي، وذلك في قضيتين مرفوعتين ضده.
وقضت الدائرة الجنائية بسجن العكرمي مدة 10 أعوام في القضية التي رفعتها ضده هيئة الدفاع في قضية الشهيد شكري بلعيد.
كما نظرت الدائرة ذاتها في قضية ثانية مرفوعة ضد البشير العكرمي إلى جانب كل من الحبيب اللوز وحسن بريك، حيث قضت بسجن كل واحد من المتهمين الثلاثة مدة 13 عاما من أجل تهم وجرائم ذات صبغة إرهابية، وفق ما ورد في ملف القضية.
