Babnet   Latest update 18:18 Tunis

منوبة: إضراب مفتوح وتوقّف امتحانات الأسبوع المغلق بمعهد ابن أبي ضياف بمنوبة احتجاجا على إقالة مدير المعهد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699bfaa9c55700.60302307_mhinplofqgjke.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 03 Mars 2026 - 17:42 قراءة: 1 د, 9 ث
      
دخل الأساتذة والإطارات الإدارية وكافة الأسلاك العاملة بالمعهد الثانوي ابن أبي ضياف بمنوبة (مرشدي تطبيق وقيمين وعملة)،  اليوم الثلاثاء، في إضراب حضوري مفتوح، توقّف بموجبه سير الامتحانات، وذلك احتجاجا على قرار إعفاء مدير المعهد الذي أعلم به صبيحة أمس الاثنين، وفق كاتب عام المساعد للفرع الجامعي والأستاذ بالمعهد، مهدي كمّون.

وأضاف كمّون في تصريح لصحفيّة "وات"، أن الإضراب الحضوري، والذي أعقب صباح اليوم بوقفة احتجاجية في مقر المندوبية الجهوية للتربية، يأتي لرفع طلب جماعي  من منظوري مختلف الاسلاك بالمعهد الى مصالح  وزارة التربية من أجل التراجع عن قرار الاعفاء الذي صدر في أول أيام امتحانات الأسبوع المغلق في حقّ مدير المؤسسة الذي يحظى، وفق تعبيره، باحترام الجميع، ويتمتع بكفاءة في التسيير طيلة السنوات التي قضاها بالمؤسسة والتي تفوق 11 عاما.


وأشار إلى أن قرار الإعفاء استند إلى ملف إداري يعود إلى السنة الدراسية 2024، متعلّق بعدم توفر تجهيزات بمختبر للإعلامية، وهو أمر راجع للمندوبية ولوزارة الاشراف، ويقتصر دور إدارة المؤسسة التربوية فيه على توجيه المراسلات، وهو ما قام به المدير المعني وقد أدلى بما يثبت ذلك، وفق تأكيده.


وعبّر كمون عن استغرابه من إصدار قرار الإعفاء في أول أيام  الامتحانات، في الوقت الذي يستوجب ترجيح الكفة لمصلحة التلاميذ ومراعاة فترة الأسبوع المغلق، مجدّدا المطالبة بالتراجع عن القرار، ومؤكدا أن الاضراب الحضوري وتوقف الامتحانات متواصلان الى حين التجاوب مع مطلبهم وانصاف المدير الذي وجد نفسه معفى من أجل التقصير.

وفي السياق ذاته، التقى عدد من أعضاء الفرع الجامعي والنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بمنوبة بالمندوب الجهوي للتربية، خلال الوقفة الاحتجاجية، وأبلغوه بمطالب إطارات وأساتذة وأعوان المؤسسة التربوية.  
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324659

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 03 مارس 2026 | 13 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:43
18:17
15:44
12:38
06:48
05:22
الرطــوبة:
% 82
Babnet
Babnet19°
17° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
20°-13
18°-13
19°-13
18°-12
  • Avoirs en devises 25283,1
  • (03/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38128 DT
  • (03/03)
  • 1 $ = 2,90084 DT
  • Solde Compte du Trésor     (02/03)     1397,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (02/03)   27757 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>