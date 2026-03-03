منوبة: إضراب مفتوح وتوقّف امتحانات الأسبوع المغلق بمعهد ابن أبي ضياف بمنوبة احتجاجا على إقالة مدير المعهد

دخل الأساتذة والإطارات الإدارية وكافة الأسلاك العاملة بالمعهد الثانوي ابن أبي ضياف بمنوبة (مرشدي تطبيق وقيمين وعملة)، اليوم الثلاثاء، في إضراب حضوري مفتوح، توقّف بموجبه سير الامتحانات، وذلك احتجاجا على قرار إعفاء مدير المعهد الذي أعلم به صبيحة أمس الاثنين، وفق كاتب عام المساعد للفرع الجامعي والأستاذ بالمعهد، مهدي كمّون.وأضاف كمّون في تصريح لصحفيّة "وات"، أن الإضراب الحضوري، والذي أعقب صباح اليوم بوقفة احتجاجية في مقر المندوبية الجهوية للتربية، يأتي لرفع طلب جماعي من منظوري مختلف الاسلاك بالمعهد الى مصالح وزارة التربية من أجل التراجع عن قرار الاعفاء الذي صدر في أول أيام امتحانات الأسبوع المغلق في حقّ مدير المؤسسة الذي يحظى، وفق تعبيره، باحترام الجميع، ويتمتع بكفاءة في التسيير طيلة السنوات التي قضاها بالمؤسسة والتي تفوق 11 عاما.وأشار إلى أن قرار الإعفاء استند إلى ملف إداري يعود إلى السنة الدراسية 2024، متعلّق بعدم توفر تجهيزات بمختبر للإعلامية، وهو أمر راجع للمندوبية ولوزارة الاشراف، ويقتصر دور إدارة المؤسسة التربوية فيه على توجيه المراسلات، وهو ما قام به المدير المعني وقد أدلى بما يثبت ذلك، وفق تأكيده.وعبّر كمون عن استغرابه من إصدار قرار الإعفاء في أول أيام الامتحانات، في الوقت الذي يستوجب ترجيح الكفة لمصلحة التلاميذ ومراعاة فترة الأسبوع المغلق، مجدّدا المطالبة بالتراجع عن القرار، ومؤكدا أن الاضراب الحضوري وتوقف الامتحانات متواصلان الى حين التجاوب مع مطلبهم وانصاف المدير الذي وجد نفسه معفى من أجل التقصير.وفي السياق ذاته، التقى عدد من أعضاء الفرع الجامعي والنقابة الأساسية للتعليم الثانوي بمنوبة بالمندوب الجهوي للتربية، خلال الوقفة الاحتجاجية، وأبلغوه بمطالب إطارات وأساتذة وأعوان المؤسسة التربوية.