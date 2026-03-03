فيديو اليوم: مواطن يترك سيارته على سكة المترو ويذهب لشراء الخبز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يُظهر مواطناً يعمد إلى ترك سيارته فوق سكة المترو، متسبباً في تعطيل حركة السير.ويُبيّن التسجيل توقّف عربات المترو نتيجة وجود السيارة على السكة، في وقت حاول فيه سائق المترو استعمال الجرس مراراً لجذب انتباه صاحب السيارة، غير أنّ ذلك لم يُجدِ نفعاً.وأثار الحادث استياء عدد من المارة، باعتبار ما يمثّله من سلوك غير حضاري وتصرف يفتقر إلى الذوق، فضلاً عن تعطيل المرفق العمومي وتأخير مستعمليه.