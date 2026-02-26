حجز قضية الشقيقين القروي للتصريح بالحكم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61779d29bc4e39.20636143_eqofgjmhlnipk.jpg>

قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس 26 فيفري 2026، حجز القضية المتعلقة بنبيل القروي وشقيقه إثر الجلسة، وذلك للتصريح بالحكم في موعد لاحق.

ويتعلق ملف القضية بفساد مالي واداري وتبييض الأموال.

