حجز قضية الشقيقين القروي للتصريح بالحكم

Publié le Jeudi 26 Février 2026
      
قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس 26 فيفري 2026، حجز القضية المتعلقة بنبيل القروي وشقيقه إثر الجلسة، وذلك للتصريح بالحكم في موعد لاحق.
ويتعلق ملف القضية بفساد مالي واداري وتبييض الأموال.
