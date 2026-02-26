حجز قضية الشقيقين القروي للتصريح بالحكم

الخميس 26 فيفري 2026 | 8 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:39
18:13
15:41
12:39
06:54
05:28
الرطــوبة:
% 59
23°
18°
الــرياح:
1.54 كم/س
11°
تونس
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
23°-11
23°-11
23°-11
21°-10
20°-12
- Avoirs en devises 25326,4
- (25/02)
- Jours d'importation 107
- 1 € = 3,37513 DT
- (25/02)
- 1 $ = 2,88910 DT
- Solde Compte du Trésor (25/02) 1338,2 MDT
- Billets et Monnaie en circulation (25/02) 27562 MDT
