حليمة بن علي تمثل أمام القضاء الفرنسي للنظر في طلب تسليمها إلى تونس
مثلت حليمة بن علي، ابنة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، الأربعاء أمام إحدى الهيئات القضائية الفرنسية، للنظر في طلب تقدّمت به السلطات التونسية يقضي بتسليمها إلى تونس، على خلفية قضايا تتعلق بشبهات مالية.
وكانت المعنية قد أُوقفت في مطار شارل ديغول بباريس خلال شهر سبتمبر الماضي، تنفيذًا لإجراء قضائي صدر في حقها. كما صدرت بحقها نشرة حمراء عن الإنتربول، بطلب من السلطات التونسية، في إطار ملاحقات مرتبطة بملفات يُشتبه في تعلّقها بجرائم مالية.
وتوجّه السلطات التونسية إلى حليمة بن علي اتهامات تتعلق بـاختلاس أموال عمومية، ضمن قضايا تعود إلى فترة حكم والدها الذي تولّى رئاسة البلاد لأكثر من 23 عامًا.
ومن المنتظر أن تبتّ الجهة القضائية الفرنسية المختصة في مدى استجابة فرنسا لطلب التسليم، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا النوع من القضايا.
وكانت المعنية قد أُوقفت في مطار شارل ديغول بباريس خلال شهر سبتمبر الماضي، تنفيذًا لإجراء قضائي صدر في حقها. كما صدرت بحقها نشرة حمراء عن الإنتربول، بطلب من السلطات التونسية، في إطار ملاحقات مرتبطة بملفات يُشتبه في تعلّقها بجرائم مالية.
وتوجّه السلطات التونسية إلى حليمة بن علي اتهامات تتعلق بـاختلاس أموال عمومية، ضمن قضايا تعود إلى فترة حكم والدها الذي تولّى رئاسة البلاد لأكثر من 23 عامًا.
ومن المنتظر أن تبتّ الجهة القضائية الفرنسية المختصة في مدى استجابة فرنسا لطلب التسليم، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا النوع من القضايا.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324304