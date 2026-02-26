حليمة بن علي تمثل أمام القضاء الفرنسي للنظر في طلب تسليمها إلى تونس

مثلت، ابنة الرئيس التونسي السابق، الأربعاء أمام إحدى الهيئات القضائية الفرنسية، للنظر في طلب تقدّمت به السلطات التونسية يقضي بتسليمها إلى تونس، على خلفية قضايا تتعلق بشبهات مالية.وكانت المعنية قد أُوقفت فيبباريس خلال شهر سبتمبر الماضي، تنفيذًا لإجراء قضائي صدر في حقها. كما صدرت بحقها، بطلب من السلطات التونسية، في إطار ملاحقات مرتبطة بملفات يُشتبه في تعلّقها بجرائم مالية.وتوجّه السلطات التونسية إلى حليمة بن علي اتهامات تتعلق بـ، ضمن قضايا تعود إلى فترة حكم والدها الذي تولّى رئاسة البلاد لأكثر منومن المنتظر أن تبتّ الجهة القضائية الفرنسية المختصة في مدى استجابة فرنسا لطلب التسليم، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا النوع من القضايا.