توزر: دار الثقافة دقاش تطلق مسابقة الحكواتي عن بعد خلال شهر رمضان

أطلقت دار الثقافة دقاش من ولاية توزر تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية مسابقة رمضان الموجهة للأطفال من سن ست سنوات فما فوق تحت عنوان "الحكواتي عن بعد" وهي مسابقة لاختيار أفضل حكاية يقوم الأطفال بتسجيلها في فيديو وإرسالها للمؤسسة وفق مدير دار الثقافة خالد بن بلقاسم.

وأضاف المصدر نفسه لوات أن المسابقة تأتي تحضيرا لمهرجان المدينة بدقاش الذي ينطلق يوم 5 مارس حيث تكون سهرة الافتتاح مناسبة للإعلان عن الفائزين في هذه المسابقة بعد أن فتحت دار الثقافة المجال أمام الأطفال لإرسال مشاركاتهم في الفترة الممتدة من 22 فيفري إلى غاية 4 مارس مع الإشارة إلى أن شروط المشاركة وقع تعديلها نزولا عند رغبة رواد المؤسسة وخاصة فيما يهم العمر بعد أن كانت موجهة للأطفال من سن الثمانية فما فوق.

وأشار في السياق ذاته أن الفائزين الثلاثة الأوائل يحصلون على مبالغ مالية تشجيعية مع التأكيد أن المسابقة تهدف إلى ترسيخ فن الحكاية كفن عربي قديم وتطويعه ليتحول إلى وسيلة تعليمية وتربوية من الطفل إلى الطفل، كما ترمي إلى حسن توظيف وسائل التواصل الحديثة والذكاء الاصطناعي بشكل يخدم المجال التربوي وصنع محتوى يفيد للطفل.