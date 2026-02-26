ابتدائية قابس ترفض طلب إيقاف نشاط الوحدات الملوثة

قضت المحكمة الابتدائية بقابس بعدم قبول الدعوى الاستعجالية الرامية إلى إيقاف نشاط الوحدات المصنّفة ملوِّثة والتابعة للمجمع الكيميائي التونسي بقابس.واعتبرت المحكمة أن عناصر الملف المعروض عليها لا تتضمن ما يكفي لإثبات وجود ضرر حالّ ومؤكد، مشيرة إلى أن البت في مثل هذه المسائل يقتضي إجراء اختبارات وخبرات علمية وفنية للتثبت من طبيعة الأضرار ومدى قيامها.وفي تصريح لإذاعة ديوان أف أم، أفاد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس منير العدوني بأن هيئة الدفاع ستتولى الطعن في الحكم الصادر، بالتوازي مع مواصلة التقاضي في أصل القضية في إطار المسار القانوني الجاري.