الزهروني: إيقافات بالجملة لعناصر إجرامية خطيرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60bddd7765e747.63129294_epkqlhmojignf.jpg>
Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 09:20
      
تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، إثر تنفيذ مداهمات أمنية، من إيقاف أكثر من 12 عنصرًا إجراميًا خطيرًا محلّ تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية، وذلك من أجل ترويج المخدرات والسرقات.

ووفق المعطيات المتوفرة، تم إيقاف 13 شخصًا من أجل تبادل الرشق بالحجارة والاعتداء بالعنف، إضافة إلى مسك واستهلاك وترويج مواد مخدرة.


وقد تقرّر الاحتفاظ بهم وإيداعهم السجن بإذن من النيابة العمومية، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.


ويُذكر أن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني كانوا قد تمكنوا خلال الفترة الأخيرة من إيقاف عدد من العناصر الإجرامية الخطيرة، المتورطة في سلب سائقي التاكسي الفردي والسرقة بالنطر، فضلاً عن ترويج المخدرات بالوسط المدرسي.
الخميس 26 فيفري 2026 | 8 رمضان 1447
