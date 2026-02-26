الزهروني: إيقافات بالجملة لعناصر إجرامية خطيرة

تمكّن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني، إثر تنفيذ، من إيقاف أكثر منمحلّ تفتيش لفائدة هياكل قضائية وأمنية، وذلك من أجلووفق المعطيات المتوفرة، تم إيقافمن أجل، إضافة إلىوقد تقرّربإذن من، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في شأنهم.ويُذكر أن أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني كانوا قد تمكنوا خلال الفترة الأخيرة من إيقاف عدد من العناصر الإجرامية الخطيرة، المتورطة في، فضلاً عن