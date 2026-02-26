Babnet   Latest update 06:40 Tunis

فانس: ترامب يفضل الدبلوماسية مع إيران ولديه خيارات أخرى

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699fde30645412.67803412_mipfnjghkqleo.jpg>
Publié le Jeudi 26 Février 2026 - 06:40
      
صرح نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس بأن الرئيس دونالد ترامب يفضل الحلول الدبلوماسية لتسوية الوضع حول برنامج إيران النووي، ولكن لديه "خيارات أخرى" أيضا.

وقال فانس للصحفيين في البيت الأبيض، يوم الأربعاء: "كما قال الرئيس مرارا، إنه يريد حل هذه القضية بطرق دبلوماسية. ولكن لدى ترامب خيارات أخرى أيضا بالطبع".



واتهم فانس إيران بمحاولة تطوير أسلحة نووية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك "الأدلة"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأنها.


ويأتي ذلك عشية جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف بوساطة سلطنة عمان، من المقرر أن تجري يوم الخميس 26 فيفري.
الخميس 26 فيفري 2026 | 8 رمضان 1447
