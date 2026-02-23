هذا ما قرره القضاء في حق نسرين بن علي

نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم 23 فيفري 2026، في ملف يتعلق بشبهات فساد مالي ونهب للمال العام شملت الأبحاث فيه ابنة الرئيس السابق نسرين بن علي وزوجها صخر الماطري.وقررت الهيئة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة 30 مارس المقبل، وذلك لانتظار مآل الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام.