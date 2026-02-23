Babnet   Latest update 14:42 Tunis

الدورة الثانية لتظاهرة "ليالي سليمان للمقامات الاندلسية" من 1 الى 8 مارس 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699c13068d4504.73242141_kmolqigjphnef.jpg>
Bookmark article    Publié le Lundi 23 Février 2026 - 14:41 قراءة: 0 د, 45 ث
      
تنظم دار الثقافة سليمان، تحت اشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بنابل، الدورة الثانية لتظاهرة " ليالي سليمان للمقامات الاندلسية" "من 1 الى 8 مارس المقبل

وتأتي هذه الدورة لتؤكد حرص دار الثقافة سليمان على احياء الموروث الموسيقي الاندلسي وتثمينه


كما تهدف هذه التظاهرة الثقافية الى التذكير بجذور المدينة وتعزيز التراث الفني والموسيقي بمدينة سليمان


وينتظر، أن تشهد هذه التظاهرة اقبالا واسعا من جمهور المدينة وزوارها ، خاصة وأنها تتزامن مع ليالي شهر رمضان المعظم

ويتضمن البرنامج مسامرات أدبية وعروضا موسيقية أندلسية يحييها نخبة من الفنانين والفرق المختصة اضافة الى معرض لابداعات بعض الحرفيات بالمنطقة في ما يتعلق بالاكلة الاندلسية ومميزاتها.

وسيكون الجمهور، يوم غرة مارس على موعد مع عرض "سليمان تغني" لابناء الجهة للاستمتاع بأحلى أنغام المالوف والموسيقى الاندلسية.

كما سيسهر عشاق المالوف، يوم 5 مارس المقبل، مع عرض "المالوف فن" للفنانة، هاجر بوعجيلة.

أما سهرة الاختتام، فستكون بامضاء، محمد علي بالشيخ، في عرض "زمرد" وذلك بدعم من وزارة الشؤون الثقافية.

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 324118

