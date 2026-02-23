نابل: الإدارة الجهوية للصحة تواصل تنظيم حصص تثقيفية وأنشطة توعوية حول النظام الغذائي الصحي خلال شهر رمضان

تواصل الإدارة الجهوية للصحة بولاية نابل تنظيم حصص تثقيفية بالمستشفيات ومراكز الصحة الأساسية بمختلف معتمديات الجهة، حول النظام الغذائي الصحي في الإفطار والسحور خلال شهر رمضانوبينت المكلفة بالتثقيف الصحي بالإدارة الجهوية للصحة زهيرة بن عيشاوية في تصريح لصحفية /وات/ اليوم الاثنين، ان هذه الحصص التثقيفية تستهدف المرضى ومرافقيهم وتهدف إلى التوعية بأهمية تناول المأكولات الصحية خلال شهر الصيام وشرب كميات كافية من الماء والتقليل من الحلويات والمشروبات الغازية وتقديم جملة من النصائح حول التوقيت المناسب لممارسة الأنشطة الرياضية وحفظ الصحة (غسل الخضر والغلال واللحوم وكيفية ترتيب الأطعمة داخل الثلاجة...)وبينت أن الإدارة الجهوية للصحة انطلقت في تنظيم هذه الأنشطة قبل أيام من شهر رمضان والتي استهدفت المصابين بأمراض مزمنة (السكري وضغط الدم) لمراجعة قائمة الأدوية والتأكد من مدى قدرتهم على الصيام، مشيرة الى تواصل الأنشطة التوعوية للتثقيف الصحة وتقصي أمراض السكري وضغط الدم على امتداد الشهر.وفي السياق ذاته، أشارت إلى تنظيم حصص توعوية وتقصي لأمراض السكري وضغط الدم خارج المؤسسات الصحية على غرار الأسواق الأسبوعية والمساجد وبعض المدارس القرآنية بهدف تعميم الفائدة واستهداف أكبر عدد من المواطنين من فئات عمرية مختلفة.وأبرزت أن مصلحة الطب المدرسي والجامعي قامت قبل حوالي أسبوع من بداية شهر الصيام بمعاينة قائمة الأكلات المبرمجة والمصادقة عليها باستشارة أخصائي التغذية التابع للإدارة الجهوية للصحة بنابلوأشارت الى ان الفرق الصحية التابعة للإدارة الجهوية للصحة بنابل انطلقت اليوم الاثنين في القيام بزيارات ميدانية لمراقبة شروط حفظ الصحة بالسوق البلدي ببني خلاد تخللتها حصص توعوية حول أهمية نظافة اليدين لاسيما وانه سيتم تعميم هذه الزيارات على بقية المعتمديات على امتداد شهر الصيام.