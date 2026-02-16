تحري هلال شهر رمضان: 5 نقاط رصد موزعة حسب الأقاليم

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي أن عملية تحري هلال شهر رمضان المعظم ستتم بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 شعبان 1447 هـ، الموافق لـ17 فيفري 2026.وأوضح أن لجان الرصد، المتكوّنة من إطارات من المعهد الوطني للرصد الجوي ووزارة الشؤون الدينية، ستتولى الإشراف على عملية التحري في خمس نقاط موزعة حسب الأقاليم على النحو التالي:ولاية الكاف – محطة الرصد الجوي بالكاف.ولاية تونس – هضبة سيدي بالحسن الشاذلي.ولاية القيروان – محطة الرصد الجوي بالقيروان.ولاية توزر – محطة الرصد الجوي بتوزر.ولاية مدنين – سيدي جمور بجزيرة جربة.ويأتي تنظيم هذه العملية في إطار التثبت الفلكي والميداني من إمكانية رؤية الهلال، تمهيداً للإعلان الرسمي عن بداية شهر رمضان.