سناقرية " نقرع راسي كان الافريقي تهز البطولة" ومختار التليلي " انا نجيكم بشورت وكرافات الافريقي"

قال المحلل الرياضي العربي سناقرية في مداخلة عبر قناة تلفزة تي في أنه سيقوم بحلق شعره " قرعة" اذا فاز النادي الإفريقي بالبطولة هذه السنة.وأضاف " مستعد " نقرع راسي" واغلق أذني " بقطر" مشددا على أنه واثق من نفسه ويعد بتنفيذ تحديه".من جانبه قال المدرب السابق مختار التليلي " انه مستعد بحضور البرنامج ب"شورت وكرافات" النادي الافريقي اذا فازت الافريقي بالبطولة.وكانعزّز موقعه في صدارة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إثر فوزه علىبنتيجة، في المباراة التي دارت يوم الأحد بملعب حمادي العقربي برادس، لحساب الدفعة الثالثة من الجولة الحادية والعشرين.