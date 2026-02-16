متابعة لجريمة المنستير: التلميذ ياسين فارق الحياة… وعلاء يواجه أزمة نفسية حادّة

إصابة خطيرة على مستوى القلب



صدمة نفسية تعيق العودة إلى الدراسة



دعم الأصدقاء… ومخاوف الأم



عودة تدريجية إلى المعهد



العنف المدرسي تحت المجهر



شهدت ولاية المنستير جريمة طعن أليمة داخل أحد المعاهد، أسفرت عن وفاة التلميذمتأثّرًا بإصابته، فيما تعرّض التلميذإلى طعنة خطيرة نُقل على إثرها إلى المستشفى، قبل أن يغادره بعد استقرار حالته البدنية.غير أن التداعيات النفسية للحادثة ما تزال مستمرة، وفق ما أكدته والدتهخلال تدخل إذاعي على إذاعة الجوهرة.أوضحت والدة علاء أن الطعنة كانت على مستوى الصدر، وعلى بعد نحوفقط من القلب، ما جعل الوضع في البداية بالغ الخطورة. وقد خضع ابنها للعلاج وغادر المستشفى، إلا أن آثار الجرح ما تزال قائمة، إضافة إلى تعقيدات مرتبطة بحساسية على مستوى الغرز.وبيّنت الأم أن الأزمة النفسية أصبحت التحدي الأكبر، مؤكدة أن ابنها لم يتمكن من العودة إلى مقاعد الدراسة إلا بعد نحومن الحادثة، ولا يزال يعاني من اضطرابات حادة.وقالت إن علاء يجد صعوبة في تجاوز باب المعهد، حيث وقعت الجريمة، مضيفة أن “المشهد يعود إليه كلما حاول الدخول”، وهو ما استوجب متابعة لدى طبيب نفسي، مع وصف علاج مهدّئ لحالته.أكدت العياشي أن أصدقاء ابنها يزورونه باستمرار في المنزل، ويحاولون دعمه نفسيًا ومرافقته حتى يتمكن من استعادة نسقه الدراسي تدريجيًا.وفي المقابل، عبّرت عن قلقها من تأثير الحادثة على مستقبله الدراسي، مشددة على أن الهدف الأساسي اليوم هو تمكينه من تجاوز الصدمة دون خسارة سنته الدراسية.خلال المداخلة، تحدث علاء بنفسه بصوت متأثر، مؤكدًا عزمه على العودة إلى الدراسة، رغم صعوبة المرحلة. وأعربت والدته عن أملها في أن تكون هذه الخطوة بداية التعافي، بدعم عائلته وأصدقائه والإطار التربوي.تأتي هذه الحادثة في سياق تزايد مظاهر العنف داخل بعض المؤسسات التربوية، ما يطرح مجددًا تساؤلات حول سبل الوقاية، ودعم الصحة النفسية للتلاميذ، وتعزيز الإحاطة التربوية والأمنية داخل الفضاء المدرسي.ويبقى التحدي اليوم في مرافقة الضحايا نفسيًا واجتماعيًا، إلى جانب معالجة جذور الظاهرة، حتى لا تتكرر مثل هذه المآسي داخل الفضاءات التعليمية.