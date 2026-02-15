معهد الرصد الجوي: إسناد درجة إنذار كبيرة بست ولايات مع توقع هبوب رياح قوية

أسند المعهد الوطني للرصد الجوي، الأحد، اللون البرتقالي (درجة إنذار كبيرة)، إلى ست ولايات وهي جندوبة وباجة وسليانة وزغوان وبنزرت والقصرين.وتوقع المعهد، حسب خارطة اليقظة، هبوب رياح قوية جدا تصل مؤقتا إلى 100 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، كما تثير محليا الرمال والأتربة بالجنوب الشرقي.وأسند اللون الأصفر لولايات تونس الكبرى والكاف ومدنيين وسيدي وبزيد وقفصة وقابس ومدنين وصفاقس ونابل والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة.وينتظر، وفق نفس المصدر تسجيل أمطار مؤقتا رعدية وتكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي مع تساقط محلي للبرد.