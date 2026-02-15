Babnet   Latest update 17:12 Tunis

الرابطة الأولى ... النادي الافريقي يفوز على شبيبة العمران بثلاثية نظيفة ويعزز موقعه في الصدارة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6991e4bbe6feb9.07508132_fmoieqkplhjng.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 15 Février 2026 - 16:47 قراءة: 3 د, 37 ث
      
عزّز النادي الإفريقي موقعه في صدارة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إثر فوزه على شبيبة العمران بنتيجة 3-0، في المباراة التي دارت اليوم الأحد بملعب حمادي العقربي برادس، لحساب الدفعة الثالثة من الجولة الحادية والعشرين.

وسجّل أهداف فريق الأحمر والأبيض كلّ من أسامة بوقرة (52) وفراس شواط (59) وغيث الزعلوني (90+5 ضربة جزاء)، ليرفع النادي الإفريقي رصيده إلى 45 نقطة محققًا فوزه الثالث عشر في البطولة.


في المقابل، تجمّد رصيد شبيبة العمران عند 25 نقطة في المركز العاشر، بعد تكبّدها الهزيمة العاشرة هذا الموسم.


النادي الصفاقسي يعود إلى الانتصارات

عاد النادي الصفاقسي إلى سكة الفوز بعد جولتين دون انتصار، إثر تغلّبه خارج قواعده على اتحاد بن قردان بهدف دون رد.

وسجّل ريان الدربالي (59) هدف المباراة الوحيد، ليرفع نادي عاصمة الجنوب رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي رصيد اتحاد بن قردان عند 24 نقطة في المرتبة الحادية عشرة.

الاتحاد المنستيري بثلاثية أمام الترجي الجرجيسي

من جهته، حقق الاتحاد المنستيري فوزًا عريضًا على ضيفه الترجي الجرجيسي بنتيجة 3-0.

وجاءت الأهداف بإمضاء مالك الميلادي (11 ضربة جزاء) وفخر الدين بن يوسف (55 ضربة جزاء و90)، ليرتقي نادي عاصمة الرباط إلى 36 نقطة في المركز الخامس.

أما الترجي الجرجيسي، فقد تجمّد رصيده عند 26 نقطة في المركز السابع رفقة نجم المتلوي، بعد تكبّده الهزيمة الثانية تواليًا.

الأحد 15 فيفري 2026

ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الإفريقي 3 – 0 شبيبة العمران
الأهداف: أسامة بوقرة (52) / فراس شواط (59) / غيث الزعلوني (90+7 ض ج)

ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري 3 – 0 الترجي الجرجيسي
الأهداف: مالك الميلادي (11 ض ج) / فخر الدين بن يوسف (55 ض ج) و(90)

ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان 0 – 1 النادي الصفاقسي
الهدف: ريان الدربالي (59)

السبت 14 فيفري 2026

ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
مستقبل سليمان 0 – 2 مستقبل المرسى
الأهداف: يسري العرفاوي (44) / ريكي هانس (62)

الجمعة 13 فيفري 2026

ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي 3 – 2 الأولمبي الباجي
الأهداف: محمد أمين الخميسي (44) / مروان الصحراوي (59) / أمادو نداي (76 ض ج)
مقابل: محمد الهادي الحدوشي (41) / حسين القفصي (51)

ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان 1 – 2 النجم الساحلي
الأهداف: عبدولاي كانو (21)
مقابل: محمد أمين بن عمر (69) / ماهر الصغير (90+2)

ملعب قابس
مستقبل قابس 0 – 0 النادي البنزرتي

ملاحظة: سيتم تعيين موعد مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي لاحقًا.

الترتيب بعد الجولة 21

| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| ----------------- | ------ | -- | -- | - | -- | -- | ---- |
| النادي الإفريقي | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 | 8 |
| الملعب التونسي | 41 | 20 | 11 | 8 | 1 | 23 | 6 |
| الترجي الرياضي | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 31 | 6 |
| النادي الصفاقسي | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 28 | 11 |
| الاتحاد المنستيري | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 23 | 13 |
| النجم الساحلي | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 21 | 18 |
| الترجي الجرجيسي | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 22 |
| نجم المتلوي | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 13 | 17 |
| شبيبة العمران | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 15 | 24 |
| مستقبل المرسى | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 20 | 20 |
| اتحاد بن قردان | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 13 | 17 |
| النادي البنزرتي | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 12 | 20 |
| شبيبة القيروان | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 14 | 32 |
| الأولمبي الباجي | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 11 | 31 |
| مستقبل قابس | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 10 | 24 |
| مستقبل سليمان | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 9 | 21 |
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323709

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 فيفري 2026 | 27 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:28
18:01
15:34
12:40
07:08
05:41
الرطــوبة:
% 62
Babnet
Babnet14°
14° Babnet
الــرياح:
10.29 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-11
17°-12
16°-11
21°-10
20°-12
  • Avoirs en devises 25343,5
  • (13/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38490 DT
  • (13/02)
  • 1 $ = 2,85737 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/02)     1382,4 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/02)   27388 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>