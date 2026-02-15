الرابطة الأولى ... النادي الافريقي يفوز على شبيبة العمران بثلاثية نظيفة ويعزز موقعه في الصدارة
عزّز النادي الإفريقي موقعه في صدارة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إثر فوزه على شبيبة العمران بنتيجة 3-0، في المباراة التي دارت اليوم الأحد بملعب حمادي العقربي برادس، لحساب الدفعة الثالثة من الجولة الحادية والعشرين.
وسجّل أهداف فريق الأحمر والأبيض كلّ من أسامة بوقرة (52) وفراس شواط (59) وغيث الزعلوني (90+5 ضربة جزاء)، ليرفع النادي الإفريقي رصيده إلى 45 نقطة محققًا فوزه الثالث عشر في البطولة.
في المقابل، تجمّد رصيد شبيبة العمران عند 25 نقطة في المركز العاشر، بعد تكبّدها الهزيمة العاشرة هذا الموسم.
النادي الصفاقسي يعود إلى الانتصاراتعاد النادي الصفاقسي إلى سكة الفوز بعد جولتين دون انتصار، إثر تغلّبه خارج قواعده على اتحاد بن قردان بهدف دون رد.
وسجّل ريان الدربالي (59) هدف المباراة الوحيد، ليرفع نادي عاصمة الجنوب رصيده إلى 39 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي رصيد اتحاد بن قردان عند 24 نقطة في المرتبة الحادية عشرة.
الاتحاد المنستيري بثلاثية أمام الترجي الجرجيسيمن جهته، حقق الاتحاد المنستيري فوزًا عريضًا على ضيفه الترجي الجرجيسي بنتيجة 3-0.
وجاءت الأهداف بإمضاء مالك الميلادي (11 ضربة جزاء) وفخر الدين بن يوسف (55 ضربة جزاء و90)، ليرتقي نادي عاصمة الرباط إلى 36 نقطة في المركز الخامس.
أما الترجي الجرجيسي، فقد تجمّد رصيده عند 26 نقطة في المركز السابع رفقة نجم المتلوي، بعد تكبّده الهزيمة الثانية تواليًا.
الأحد 15 فيفري 2026ملعب حمادي العقربي برادس
النادي الإفريقي 3 – 0 شبيبة العمران
الأهداف: أسامة بوقرة (52) / فراس شواط (59) / غيث الزعلوني (90+7 ض ج)
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري 3 – 0 الترجي الجرجيسي
الأهداف: مالك الميلادي (11 ض ج) / فخر الدين بن يوسف (55 ض ج) و(90)
ملعب بن قردان
اتحاد بن قردان 0 – 1 النادي الصفاقسي
الهدف: ريان الدربالي (59)
السبت 14 فيفري 2026ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
مستقبل سليمان 0 – 2 مستقبل المرسى
الأهداف: يسري العرفاوي (44) / ريكي هانس (62)
الجمعة 13 فيفري 2026ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي 3 – 2 الأولمبي الباجي
الأهداف: محمد أمين الخميسي (44) / مروان الصحراوي (59) / أمادو نداي (76 ض ج)
مقابل: محمد الهادي الحدوشي (41) / حسين القفصي (51)
ملعب حمدة العواني بالقيروان
شبيبة القيروان 1 – 2 النجم الساحلي
الأهداف: عبدولاي كانو (21)
مقابل: محمد أمين بن عمر (69) / ماهر الصغير (90+2)
ملعب قابس
مستقبل قابس 0 – 0 النادي البنزرتي
ملاحظة: سيتم تعيين موعد مباراة نجم المتلوي والترجي الرياضي لاحقًا.
الترتيب بعد الجولة 21| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| ----------------- | ------ | -- | -- | - | -- | -- | ---- |
| النادي الإفريقي | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 28 | 8 |
| الملعب التونسي | 41 | 20 | 11 | 8 | 1 | 23 | 6 |
| الترجي الرياضي | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 31 | 6 |
| النادي الصفاقسي | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 28 | 11 |
| الاتحاد المنستيري | 36 | 21 | 9 | 9 | 3 | 23 | 13 |
| النجم الساحلي | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 21 | 18 |
| الترجي الجرجيسي | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 22 |
| نجم المتلوي | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 13 | 17 |
| شبيبة العمران | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 15 | 24 |
| مستقبل المرسى | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 20 | 20 |
| اتحاد بن قردان | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 13 | 17 |
| النادي البنزرتي | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 12 | 20 |
| شبيبة القيروان | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 14 | 32 |
| الأولمبي الباجي | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 11 | 31 |
| مستقبل قابس | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 10 | 24 |
| مستقبل سليمان | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 9 | 21 |
