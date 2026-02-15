الرابطة الأولى ... النادي الافريقي يفوز على شبيبة العمران بثلاثية نظيفة ويعزز موقعه في الصدارة

النادي الصفاقسي يعود إلى الانتصارات



الاتحاد المنستيري بثلاثية أمام الترجي الجرجيسي



الأحد 15 فيفري 2026



السبت 14 فيفري 2026



الجمعة 13 فيفري 2026



الترتيب بعد الجولة 21



عزّزموقعه في صدارة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، إثر فوزه علىبنتيجة، في المباراة التي دارت اليوم الأحد بملعب حمادي العقربي برادس، لحساب الدفعة الثالثة من الجولة الحادية والعشرين.وسجّل أهداف فريق الأحمر والأبيض كلّ من، ليرفع النادي الإفريقي رصيده إلىمحققًا فوزه الثالث عشر في البطولة.في المقابل، تجمّد رصيد شبيبة العمران عندفي المركز العاشر، بعد تكبّدها الهزيمة العاشرة هذا الموسم.عاد النادي الصفاقسي إلى سكة الفوز بعد جولتين دون انتصار، إثر تغلّبه خارج قواعده علىبهدف دون رد.وسجّلهدف المباراة الوحيد، ليرفع نادي عاصمة الجنوب رصيده إلىفي المركز الرابع، فيما بقي رصيد اتحاد بن قردان عندفي المرتبة الحادية عشرة.من جهته، حقق الاتحاد المنستيري فوزًا عريضًا على ضيفه الترجي الجرجيسي بنتيجةوجاءت الأهداف بإمضاء، ليرتقي نادي عاصمة الرباط إلىفي المركز الخامس.أما الترجي الجرجيسي، فقد تجمّد رصيده عندفي المركز السابع رفقة، بعد تكبّده الهزيمة الثانية تواليًا.الأهداف: أسامة بوقرة () / فراس شواط () / غيث الزعلوني (الأهداف: مالك الميلادي () / فخر الدين بن يوسف () و(الهدف: ريان الدربالي (الأهداف: يسري العرفاوي () / ريكي هانس (الأهداف: محمد أمين الخميسي () / مروان الصحراوي () / أمادو نداي (مقابل: محمد الهادي الحدوشي () / حسين القفصي (الأهداف: عبدولاي كانو (مقابل: محمد أمين بن عمر () / ماهر الصغير (سيتم تعيين موعد مباراةلاحقًا.| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه || ----------------- | ------ | -- | -- | - | -- | -- | ---- || النادي الإفريقي || 21 | 13 | 6 | 2 | 28 | 8 || الملعب التونسي || 20 | 11 | 8 | 1 | 23 | 6 || الترجي الرياضي || 18 | 12 | 4 | 2 | 31 | 6 || النادي الصفاقسي || 21 | 11 | 6 | 4 | 28 | 11 || الاتحاد المنستيري || 21 | 9 | 9 | 3 | 23 | 13 || النجم الساحلي | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 21 | 18 || الترجي الجرجيسي | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 22 || نجم المتلوي | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 13 | 17 || شبيبة العمران | 25 | 21 | 7 | 4 | 10 | 15 | 24 || مستقبل المرسى | 25 | 21 | 8 | 1 | 12 | 20 | 20 || اتحاد بن قردان | 24 | 21 | 5 | 9 | 7 | 13 | 17 || النادي البنزرتي | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 12 | 20 || شبيبة القيروان | 20 | 21 | 6 | 2 | 13 | 14 | 32 || الأولمبي الباجي | 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 11 | 31 || مستقبل قابس | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 10 | 24 || مستقبل سليمان | 13 | 20 | 2 | 7 | 11 | 9 | 21 |