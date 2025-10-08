طقس اليوم: سماء مغيمة جزئيا والحرارة تسجل ارتفاعا طفيفا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/kobbatmarsaaaaaaaaa.jpg width=100 align=left border=0>

يكون الطقس، الخميس، مغيما جزئيا بأغلب الجهات مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.

وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى عامة بين 25 و 30 درجة و تكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات.

وتهب الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. ويكون البحر مضطربا بالسواحل الشرقية و قليل الاضطراب ببقية السواحل.