طقس اليوم: سماء مغيمة جزئيا والحرارة تسجل ارتفاعا طفيفا

Publié le Jeudi 09 Octobre 2025 - 09:07
      
يكون الطقس، الخميس، مغيما جزئيا بأغلب الجهات مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.
وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى عامة بين 25 و 30 درجة و تكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات.
وتهب الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. ويكون البحر مضطربا بالسواحل الشرقية و قليل الاضطراب ببقية السواحل. 


