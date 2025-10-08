طقس اليوم: سماء مغيمة جزئيا والحرارة تسجل ارتفاعا طفيفا
يكون الطقس، الخميس، مغيما جزئيا بأغلب الجهات مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة.
وحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، تسجل درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى عامة بين 25 و 30 درجة و تكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات.
وتهب الريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد. ويكون البحر مضطربا بالسواحل الشرقية و قليل الاضطراب ببقية السواحل.
