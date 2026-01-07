الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينشر جداول تفصيلية لمبالغ اشتراكات الثلاثية الرابعة 2025 الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/cnss_tunisie_greve.jpg width=100 align=left border=0>

نشر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جداول تفصيلية لمبالغ اشتراكات الضمان الاجتماعي التي تهم العاملين لحسابهم الخاص وذلك بالنسبة للثلاثية الرابعة لسنة 2025.



وجاء في بلاغ للصندوق بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، امس الثلاثاء، أن مبالغ الاشتراكات المنشورة تخص الفنانين والمبدعين والمثقفين العاملين لحسابهم الخاص وكل المهن الحرة بمختلف القطاعات.







كما تم نشر مبالغ اشتراكات الضمان الاجتماعي الخاصة بمحدودي الدخل (32-2002) اضافة الى العملة التونسيين بالخارج.





ويمكن للمعنيين دفع الاشتراكات عن بعد عبر هذا الرابط :

