تقديم إصدارات ومعارض وورشات في معرض بنزرت للكتاب من 10 جانفي إلى 8 فيفري 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/695fcf3fcf4d89.31881595_pqohnjmeklfig.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 08 Janvier 2026 - 19:06
      
تفتتح الدورة الثالثة والعشرون من معرض بنزرت للكتاب صباح السبت 10 جانفي الجاري لتتواصل إلى غاية 8 فيفري 2026 تحت شعار "اجعل كتابك أنيسك"
برنامج هذه الدورة التي ينظمها ويستضيفها المركب الثقافي الشيخ ادريس بالتعاون مع المركز التونسي للكتاب واتحاد الناشرين التونسيين، تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية، يتضمن عددا من الفعاليات الثقافية، والأنشطة الموازية.
ففضلا عن عرض الإصدارات للبيع، يتضمن البرنامج الثقافي حصص تقديم الكتب ومسابقات بين المدارس إلى جانب معرض وثائقي بعنوان "خرائط ومعالم" ومعرض فنون تشكيلية وورشة في فنون الخط العربي من تأطير المنوبي الجربي.

وسيكون زوار المعرض على موعد مع ندوة حول "إنتاج المضامين الإعلامية والثقافية والإبداعية في عصر الذكاء الاصطناعي يديرها الاعلامي سفيان العرفاوي، وذلك يوم الجمعة 6 فيفري 2026.
ومن العناوين التي سيتم تقديمها خلال فعاليات الدورة، كتاب "الحروب المغاربية الأمريكية وزيارة سليمان ململي إلى الولايات المتحدة (1784- 1815) لمحجوب السميراني وذلك يوم 1 فيفري 2026 بالإضافة إلى تقديم كتاب "الصحافة الجهوية ببنزرت- القنال والرديون والحديث ذو شجون" لرشيد البكاي يوم 8 فيفري 2026 إلى جانب عديد الأعمال الروائية والقصصية والكتب التاريخية وغيرها.
