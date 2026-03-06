ثمانية أعوام سجنا لزعيم التيار السلفي الخطيب الإدريسي بعد تخفيف الحكم
قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة زعيم التيار السلفي الخطيب الإدريسي، مع النزول بالعقاب البدني من اثنين وعشرين عاما إلى ثمانية أعوام سجنا.
ونظرت الدائرة في القضية المرفوعة ضد الخطيب الإدريسي وخمسة متهمين آخرين، أحيلوا معه للمحاكمة من أجل تهم ذات صبغة إرهابية والانضمام إلى تنظيم إرهابي.
وشملت القضية ستة متهمين، من بينهم اثنان بحالة إيقاف وثلاثة بحالة سراح.
وبعد المفاوضة، قررت المحكمة إقرار إدانة جميع المتهمين مع تخفيف العقوبة إلى ثمانية أعوام سجنا.
ويذكر أن الأحكام الابتدائية في هذه القضية كانت قد تراوحت بين عدم سماع الدعوى في حق متهم واحد، وأحكام بالسجن تراوحت بين 14 و22 عاما لبقية المتهمين.
ونظرت الدائرة في القضية المرفوعة ضد الخطيب الإدريسي وخمسة متهمين آخرين، أحيلوا معه للمحاكمة من أجل تهم ذات صبغة إرهابية والانضمام إلى تنظيم إرهابي.
وشملت القضية ستة متهمين، من بينهم اثنان بحالة إيقاف وثلاثة بحالة سراح.
وبعد المفاوضة، قررت المحكمة إقرار إدانة جميع المتهمين مع تخفيف العقوبة إلى ثمانية أعوام سجنا.
ويذكر أن الأحكام الابتدائية في هذه القضية كانت قد تراوحت بين عدم سماع الدعوى في حق متهم واحد، وأحكام بالسجن تراوحت بين 14 و22 عاما لبقية المتهمين.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 324857